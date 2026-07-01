Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Αυξήθηκαν στις 881 οι νέες υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας το 2025

Στις υποθέσεις συμμετείχαν 2.531 μέρη από 147 χώρες και δικαιοδοσίες, ενώ η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των υποθέσεων ανήλθε σε 299 δισ. δολάρια.

Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες διεθνούς διαιτησίας και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για το 2025, σύμφωνα με τα οποία κατατέθηκαν 881 νέες υποθέσεις βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας του ICC, έναντι 841 το 2024.

Στις υποθέσεις συμμετείχαν 2.531 μέρη από 147 χώρες και δικαιοδοσίες, ενώ η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των υποθέσεων ανήλθε σε 299 δισ. δολάρια. Κατά τη διάρκεια του έτους, το ICC ενέκρινε 607 διαιτητικές αποφάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν σε 11 γλώσσες.

Το 69,4% των νέων υποθέσεων αφορούσε διασυνοριακές εμπορικές διαφορές, ενώ το 30,6% υποθέσεις μεταξύ μερών της ίδιας χώρας. Οι διαιτησίες είχαν έδρα σε 123 πόλεις, σε 70 χώρες και ανεξάρτητες επικράτειες.

Το 2025 το Δικαστήριο του ICC επικύρωσε τις επιλογές διαιτητών που είχαν πραγματοποιήσει τα διάδικα μέρη ή προχώρησε το ίδιο στον ορισμό διαιτητών, με τις σχετικές αποφάσεις να ανέρχονται συνολικά σε 1.386 και να αφορούν 998 διαιτητές από 93 δικαιοδοσίες. Το 44,6% των διαιτητών που όρισε απευθείας το Δικαστήριο ήταν γυναίκες, ενώ συνολικά οι γυναίκες διαιτητές αντιστοιχούσαν στο 29,6% όλων των επικυρώσεων και ορισμών.

Οι περισσότεροι φάκελοι αφορούσαν τους κλάδους των κατασκευών και της μηχανικής (28%), της ενέργειας (15%), της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας (6%), των μεταφορών (5,5%) και των τηλεπικοινωνιών και εξειδικευμένων τεχνολογιών (5%).

Παράλληλα, το Διεθνές Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ADR) του ICC διαχειρίστηκε 65 νέες υποθέσεις το 2025, εκ των οποίων οι 36 αφορούσαν αιτήματα διαμεσολάβησης, με τη συμμετοχή 81 μερών από 33 χώρες.

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