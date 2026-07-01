Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο

Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Μάιο του 2025.

Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,7% τον Μάιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,1% τον Απρίλιο του 2026.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.353.357 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 20.712 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (0,5%) και αύξηση κατά 18.654 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (0,4%).

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 383.740 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 29.643 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (-7,2%) και μείωση κατά 48.028 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (-11,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.979.634, σημειώνοντας μείωση κατά 24.552 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (-0,8%) και αύξηση κατά 25.121 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (0,9%).