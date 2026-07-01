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«Οριακό κύμα καύσωνα» μέχρι και την Παρασκευή - Πού θα δείξει 39

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Καιρός: «Οριακό κύμα καύσωνα» μέχρι και την Παρασκευή - Πού θα δείξει 39 στην Αττική
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Ζεστός θα είναι ο καιρός με το θερμόμετρο να αναμένεται να φτάσει έως 38 βαθμούς Κελσίου. Έρχεται ισχυρή μεταβολή από την Πέμπτη (02/07).

Με υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια αλλά και τα πρώτα σημάδια αστάθειας θα κυλήσει ο καιρός την Τετάρτη (01/07), σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου. Αν και το πρωί ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

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Καιρός
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