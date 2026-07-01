Το Μουντιάλ σκοράρει και στις εφαρμογές γνωριμιών, προκαλώντας αύξηση της χρήσης των apps

Ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ, με το σκορ να ανεβαίνει όχι μόνο στα δίχτυα των γηπέδων αλλά και στα πιο περιζήτητα dating apps.

Ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ, με το σκορ να ανεβαίνει όχι μόνο στα δίχτυα των γηπέδων αλλά και στα πιο περιζήτητα dating apps. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι εφαρμογές γνωριμιών, η χρήση τους σε διεθνές επίπεδο- κυρίως από τους ταξιδιώτες σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά εκεί όπου διεξάγονται οι αγώνες-έχει αυξηθεί κατά 47%, ενώ καταγράφεται παράλληλα αύξηση κατά 22% από τους ντόπιους.

Κατά 60% περισσότερα τα ταιριάσματα

Η αυξημένη χρήση των dating apps φέρνει όπως είναι αναμενόμενο μεγάλη αύξηση στα «match» δηλαδή στο ταίριασμα των χρηστών, αυτό που στην αργκό αποκαλούμε «ματσαρίσματα».

Επίσης, λόγω της μετακίνησης πολλών ταξιδιωτών στις χώρες που διεξάγονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στις «προκρατήσεις» στα dating apps! Οι προκρατήσεις αφορούν μια συγκεκριμένη λειτουργία αυτών των εφαρμογών, που λέγεται passport mode. Όταν ο χρήστης την ενεργοποιεί ουσιαστικά ειδοποιείται η εφαρμογή πως ο χρήστης θα ταξιδέψει και αναζητά άλλους χρήστες στον προορισμό ταξιδιού.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στους «κόντρα» αγώνες

Τέλος φάνηκε από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πως η χρήση των dating apps εκτοξεύθηκε κυρίως στους «κόντρα» αγώνες όπως είναι ο ποδοσφαιρικός αγώνας Σουηδίας -Τυνησίας και Ιράκ-Νορβηγίας. Σε αυτούς τους αγώνες η χρήση των εφαρμογών γνωριμιών άγγιξε το 80%, επιβεβαιώνοντας μια βασική αρχή της Χημείας, πως τα ετερώνυμα έλκονται!



