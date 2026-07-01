Ferrari και BMW ενώνουν δυνάμεις με Tesla και Κίνα για την μετάβαση από τον χαλκό σε φθηνότερο αλουμίνιο

Η Ferrari και η BMW λανσάρουν νέα μοντέλα με ελαφριά, οικονομικά αποδοτική καλωδίωση αλουμινίου, επιταχύνοντας την απομάκρυνση από τον χαλκό.

Η Ferrari και η BMW λανσάρουν νέα μοντέλα με ελαφριά, οικονομικά αποδοτική καλωδίωση αλουμινίου, επιταχύνοντας την απομάκρυνση από τον χαλκό, το κυρίαρχο υλικό στην ηλεκτρική καλωδίωση από την εφεύρεση της ηλεκτρικής μπαταρίας πριν από δύο αιώνες.

Οι αποφάσεις αυτές ακολουθούν παρόμοιες κινήσεις της Tesla και των Κινέζων κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων και αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη τάση του κλάδου που προβλέπεται να επηρεάσει περίπου το 2% της παγκόσμιας ζήτησης χαλκού φέτος, σύμφωνα με την JPMorgan.

Ακόμη περισσότερος χαλκός θα μπορούσε να στραφεί σε αλουμίνιο τα επόμενα χρόνια λόγω της διαρθρωτικής αύξησης των τιμών του χαλκού, η οποία οφείλεται στις ελλείψεις του μετάλλου και στην αυξημένη ζήτηση από τον τομέα της πράσινης ενέργειας και τα κέντρα δεδομένων.

Εταιρείες από διάφορους τομείς «μεταναστεύουν» στο αλουμίνιο, λόγω πολύ χαμηλότερων τιμών και συγκρίσιμων επιδόσεων, σύμφωνα με συνεντεύξεις του Reuters με 18 αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης και κλιματισμού, παραγωγούς μετάλλων και συμβούλους. Η Ferrari και η BMW δήλωσαν ότι επέλεξαν το αλουμίνιο εν μέρει λόγω του ελαφρύτερου βάρους του.

Η αντικατάσταση του χαλκού με αλουμίνιο έχει συμβεί κατά κύματα εδώ και δύο δεκαετίες, αλλά οι τιμές ρεκόρ του χαλκού στα τέλη Ιανουαρίου, που κορυφώθηκαν κοντά στα 15.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο, πρόσθεσαν βάρος στην υπόθεση της στροφής στο αλουμίνιο. Οι προβλέψεις για την παγκόσμια προσφορά υπολείπονται εκείνων για τη ζήτηση για περισσότερο από την επόμενη δεκαετία.

Η Ferrari, η οποία χρησιμοποιεί ήδη αλουμίνιο για τα αμαξώματα, τους κινητήρες και τα σασί της, δήλωσε στο Reuters ότι άρχισε να χρησιμοποιεί το ελαφρύ μέταλλο για καλώδια τροφοδοσίας στο υβριδικό σπορ αυτοκίνητό της 296 πέρυσι. Η Ferrari έκτοτε έχει εισαγάγει καλωδιώσεις αλουμινίου σε άλλα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του Luce, του πρώτου ηλεκτρικού της οχήματος που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα.

Η κίνηση αυτή εξοικονομεί έως και 20% του συνολικού βάρους της καλωδίωσης, δήλωσε ο Dario Esposito, στέλεχος επικοινωνίας της Ferrari.

«Δεν επιλέγουμε αλουμίνιο επειδή είναι φθηνότερο, επιλέγουμε το υλικό που έχει καλύτερη απόδοση», είπε.

Αλλά το μέταλλο είναι, στην πραγματικότητα, πολύ φθηνότερο - σήμερα περίπου 3.100 δολάρια ο τόνος, ή περίπου το ένα τέταρτο της τιμής του χαλκού.

Η BMW, δήλωσε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά αγωγούς αλουμινίου το 2011 στη σειρά subcompact 1 και επέκτεινε σταδιακά την υποκατάσταση σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα. Επί του παρόντος, χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό καλωδίων αλουμινίου σε συστήματα υψηλής και χαμηλής τάσης στην τελευταία τεχνολογία eDrive EV, η οποία κυκλοφόρησε πέρυσι.

Η τέταρτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, η Stellantis, άρχισε επίσης πρόσφατα να αντικαθιστά τα χάλκινα καλώδια με αλουμίνιο, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που γνωρίζει το θέμα. Η Stellantis αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο κινεζικός προμηθευτής ανταλλακτικών ηλεκτρικών οχημάτων Jonver είδε τις πωλήσεις προϊόντων καλωδίων αλουμινίου να αυξάνονται φέτος σε περίπου 30% των πωλήσεών του από περίπου 20% το 2023, δήλωσε ο διευθυντής πωλήσεων Feng Lu.

Ο νορβηγικός παραγωγός αλουμινίου Hydro ανέφερε ότι οι πωλήσεις σωληνώσεων θέρμανσης και αέρα από αλουμίνιο ως υποκατάστατο του χαλκού έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ο οικονομικός διευθυντής της Hydro, Trond Olaf Christophersen, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, καθώς το αλουμίνιο αντικαθιστά γρήγορα τον χαλκό στον τομέα τα επόμενα χρόνια.

Οι τιμές του χαλκού ανέρχονται σήμερα σε περισσότερο από 4,2 φορές την τιμή του αλουμινίου.

Αρκετά ζητήματα περιπλέκουν τις αποφάσεις των εταιρειών για ανταλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των δασμών των ΗΠΑ και της τεράστιας ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή αλουμινίου, πράγμα που σημαίνει περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, το αλουμίνιο είναι φθηνό, αλλά λιγότερο αποδοτικό: Απαιτεί περισσότερο αλουμίνιο για την αγωγή της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, η JPMorgan σκιαγράφησε ένα σενάριο στο οποίο περίπου το 6% της ετήσιας ζήτησης για χαλκό θα μπορούσε να αντικατασταθεί από αλουμίνιο έως το 2030, σε σύγκριση με το 2% φέτος.

Η κυβέρνηση της Κίνας, της μεγαλύτερης χώρας κατανάλωσης μετάλλων στον κόσμο, ενθάρρυνε τις εταιρείες να κάνουν τη στροφή προς το αλουμίνιο σε ένα έγγραφο πολιτικής του Μαρτίου 2025 που είδε το Reuters, και πολλές έχουν ανταποκριθεί στην έκκληση.

Οι αναλυτές της συμβουλευτικής εταιρείας Zhuochuang προβλέπουν ότι περίπου το 25% έως 30% των εξαρτημάτων που κατασκευάζονται σήμερα από χαλκό, κατ' όγκο μετάλλου, θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αλουμίνιο στους τομείς της ενέργειας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των οικιακών συσκευών έως το 2030.

Οι Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν στραφεί σε καλωδιώσεις αλουμινίου περιλαμβάνουν τις Avatr και XPeng και Xiaomi, δήλωσε ο Terry Woychowski, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων μηχανικών Caresoft Global, η οποία αποσυναρμολογεί οχήματα και εξετάζει τα εξαρτήματά τους.

Οι τρεις Κινέζοι κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων και η Tesla δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το ελαφρύ αλουμίνιο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων (EV), επειδή η μείωση του βάρους επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία οδήγησης. Και η εξοικονόμηση χρημάτων είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα, όπου ένας πόλεμος τιμών έχει αφήσει τα περιθώρια κέρδους ελάχιστα. Και το αλουμίνιο έχει άφθονο περιθώριο να κερδίσει έδαφος στα αυτοκίνητα, όπου περίπου το 85% των ηλεκτρικών ζυγών καλωδίωσης, που συνδέουν την μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος με τα συστήματά του, εξακολουθούν να είναι από χαλκό, σύμφωνα με την Hydro.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει αξιολογήσει την Tesla ως σημείο αναφοράς, πρωτοπόρος στη χρήση αλουμινίου για καλωδιώσεις όταν παρουσίασε το Model Y το 2019 και πιο πρόσφατα στο Cybertruck της, πρόσθεσε ο Woychowski.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ