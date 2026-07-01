Morgan Stanley: Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν ακόμη περιθώρια ανόδου

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στις αμερικανικές μετοχές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν προϋποθέσεις για μια νέα στροφή επενδυτών προς τις ευρωπαϊκές αγορές, εκτιμά η Morgan Stanley.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενδέχεται να εισέρχονται σε μια νέα φάση του ανοδικού τους κύκλου, καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές αναζητούν μεγαλύτερη διαφοροποίηση πέρα από τις αμερικανικές μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, σχολιάζουν αναλυτές της Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή και η σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου ενισχύουν την επενδυτική εικόνα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την MS, ο σημαντικότερος καταλύτης είναι η σταδιακή «διεύρυνση» του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Έπειτα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων προερχόταν από έναν περιορισμένο αριθμό αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων αναζητούν πλέον νέες ευκαιρίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπουν το επενδυτικό αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετατόπιση αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις αποδόσεις των αγορών καθώς, από τις αρχές του έτους, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες καταγράφουν κέρδη της τάξης του 7%-8%, αντίστοιχα δηλαδή με τον S&P 500.

Οι επενδυτές επιστρέφουν στην Ευρώπη

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα του οίκου είναι ότι η αγορά υποτιμά τον βαθμό στον οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες επωφελούνται από την «έκρηξη» επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει την ίδια συγκέντρωση τεχνολογικών κολοσσών με τις ΗΠΑ, φιλοξενεί εταιρείες που βρίσκονται σε κρίσιμα σημεία της αλυσίδας της AI. Οι κλάδοι των ημιαγωγών, του τεχνολογικού εξοπλισμού, των κεφαλαιουχικών αγαθών και των μετάλλων και εξορύξεων, με βασικό εκπρόσωπο τον χαλκό, αποτελούν τους κυριότερους ωφελημένους του νέου επενδυτικού κύματος.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% της στάθμισης των ευρωπαϊκών δεικτών, αλλά έχουν συμβάλει σχεδόν κατά 90% στη φετινή άνοδο της αγοράς. Με άλλα λόγια, όπως εξηγούν οι αναλυτές της MS, μεγάλο μέρος της υπεραπόδοσης της Ευρώπης οφείλεται στους ίδιους διαρθρωτικούς παράγοντες που τροφοδότησαν και το ράλι της Wall Street.

Η Morgan Stanley διαπιστώνει ότι ολοένα και περισσότεροι επενδυτές επιδιώκουν να μειώσουν τη συγκέντρωση ρίσκου στα χαρτοφυλάκιά τους. Η αυξημένη μεταβλητότητα που παρουσιάζουν οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει αρκετούς διαχειριστές κεφαλαίων να αναζητούν νέες επενδυτικές επιλογές. Όπως σημειώνει ο οίκος, οι περισσότεροι δεν επιθυμούν να περιορίσουν την έκθεσή τους στην AI. Αντίθετα, επιδιώκουν να τη συμπληρώσουν με τοποθετήσεις σε αγορές που εμφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και η Ευρώπη αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές αυτής της στρατηγικής διαφοροποίησης.

Στο μεταξύ, η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, μετά τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου λειτουργούν υποστηρικτικά για αυτή τη διαδικασία, όμως ο οίκος θεωρεί ότι ο πραγματικός μοχλός είναι η ανάγκη των επενδυτών να διευρύνουν τις πηγές αποδόσεων πέρα από τις λεγόμενες Magnificent Seven.

Συσχέτιση αγοράς και οικονομίας

Κεντρικό σημείο στην ανάλυση της Morgan Stanley αποτελεί το γεγονός ότι η Ευρωζώνη συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλή ανάπτυξη, κάτι που τροφοδοτεί μια επιφυλακτικότητα για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών μετοχών. Ωστόσο, ο οίκος υποστηρίζει ότι αυτή η σύγκριση είναι παραπλανητική.

Στοιχεία της MS για τη γεωγραφική κατανομή των εσόδων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δείχνουν ότι μόλις το 45% των συνολικών πωλήσεων προέρχεται πλέον από την ίδια την Ευρώπη, ποσοστό που βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Το υπόλοιπο προέρχεται από διεθνείς αγορές, γεγονός που καθιστά την κερδοφορία των επιχειρήσεων πολύ λιγότερο εξαρτημένη από την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας απ' όσο συνήθως εκτιμά η αγορά.

Επιπλέον, μεγάλο μέρος αυτής της εγχώριας έκθεσης αφορά τράπεζες και αμυντικούς κλάδους, περιορίζοντας την επίδραση που θα μπορούσε να έχει μια αυστηρότερη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στην κερδοφορία των εισηγμένων.

Βελτιωμένη κερδοφορία

Η Morgan Stanley τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι προβλέψεις για τα εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη παραμένουν ισχυρές, με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών να κάνουν λόγο για αύξηση των κερδών ανά μετοχή άνω του 16% φέτος, έναντι περίπου 20% στις ΗΠΑ.

Παρά τη διαφορά αυτή, ο οίκος θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά διαθέτει μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Παράλληλα, απορρίπτει την άποψη ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας αποτελούν αναγκαστικά αρνητική εξέλιξη για τις ευρωπαϊκές μετοχές. Εφόσον το πετρέλαιο παραμένει σε ένα εύρος περίπου 70-90 δολαρίων το βαρέλι, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται ευνοϊκό.

Η Morgan Stanley συνεχίζει να δίνει τις υψηλότερες αξιολογήσεις στους ημιαγωγούς και στις εταιρείες μετάλλων και εξορύξεων, κυρίως λόγω της άμεσης σύνδεσής τους με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθούν οι τράπεζες, τις οποίες χαρακτηρίζει βασική επιλογή διαφοροποίησης. Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται περίπου στις 10 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, προσφέρει υψηλές διανομές μέσω μερισμάτων και επαναγορών ιδίων μετοχών και εξακολουθεί να εμφανίζει προοπτικές διψήφιας αύξησης της κερδοφορίας.

Στις κορυφαίες επιλογές του οίκου περιλαμβάνονται επίσης τα κεφαλαιουχικά αγαθά, που επωφελούνται από την ενίσχυση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας, ένας κλάδος που παραμένει υποεπενδεδυμένος, αλλά αναμένεται να ευνοηθεί τόσο από την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για εφαρμογές AI όσο και από την επανεκκίνηση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.