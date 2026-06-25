Κομισιόν: Εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του δανείου των 90 δισ.

Η νέα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή αποτελεί τμήμα του δανείου στήριξης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται να διατεθούν 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και το 2027.

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη διάσκεψη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας την εκταμίευση 3,2 δισ. ευρώ προς την χώρα ως πρώτη δόση της νέας μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Η νέα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή αποτελεί τμήμα του δανείου στήριξης της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται να διατεθούν 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και το 2027, για την κάλυψη τόσο της δημοσιονομικής στήριξης όσο και των αναγκών που σχετίζονται με την άμυνα.

Ως εμπόλεμη χώρα, η ικανότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί το έδαφός της εξαρτάται από την ταχεία διαθεσιμότητα κρίσιμων προϊόντων, στις απαιτούμενες ποσότητες και εντός πολύ σύντομων χρονικών πλαισίων. Η πρώτη δόση της δέσμης αμυντικών μέτρων ύψους 6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της προμήθειας drones θα εκταμιευθεί τις προσεχείς ημέρες.

Η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η ευημερούσα Ουκρανία του αύριο χρειάζεται μαζικές επενδύσεις σήμερα. Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει οικονομική, χρηματοπιστωτική και στρατιωτική στήριξη ύψους άνω των 200 δισ. ευρώ.

Και με το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας, θα παράσχουμε επιπλέον 90 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα δύο έτη. Σήμερα, μεταβιβάζουμε την πρώτη δόση στο πλαίσιο αυτού του δανείου, ύψους 3,2 δισ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Και τις προσεχείς ημέρες θα αρχίσουμε να καταβάλλουμε τα πρώτα ποσά από τα 6 δισ. ευρώ για την παραγωγή drones. Πρόκειται για αλληλεγγύη στην πράξη».