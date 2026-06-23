Μπακογιάννη: Τραυματική και απολύτως καταστροφική η εμπειρία του δημοψηφίσματος του 2015

«Το δημοψήφισμα του 2015 είναι χωρίς αμφιβολία η κορυφαία πράξη ανευθυνότητας από Έλληνα πολιτικό, τουλάχιστον για αυτά τα 26 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα», δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Δεν θα υπήρχε η ανάγκη ο κατάλογος των προτάσεών μας να συμπεριλαμβάνει το Άρθρο 44, παράγραφος 2 του Συντάγματος, που αφορά στα δημοψηφίσματα, εάν οι Έλληνες πολίτες δεν είχαν βιώσει την τραυματική και απολύτως καταστροφική εμπειρία του δημοψηφίσματος του 2015. Το δημοψήφισμα του 2015 είναι χωρίς αμφιβολία η κορυφαία πράξη ανευθυνότητας από Έλληνα πολιτικό, τουλάχιστον για αυτά τα 26 πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα», δήλωσε, η Ντόρα Μπακογιάννη, στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, αναφερόμενη στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τους κανόνες ορθής διενέργειας των δημοψηφισμάτων.

Ήταν ένα δημοψήφισμα κωμικοτραγικό και τριτοκοσμικό, είπε η Ντόρα Μπακογιάννη και πρόσθεσε: «Στον ελληνικό λαό ετέθη ένα ερώτημα ακατανόητο, μακροσκελές, με αναφορές σε δύο κείμενα στα αγγλικά. Ένα ερώτημα που αναφερόταν σε συμφωνίες οι οποίες είχαν ήδη πάψει να ισχύουν όταν οι Έλληνες πολίτες πήγαν να ψηφίσουν. Ένα ερώτημα αντι-συνταγματικό, καθώς αφορούσε σε δημοσιονομικά ζητήματα, πράγμα που απαγορεύεται από το άρθρο 44. Οι Έλληνες πολίτες ενημερώθηκαν για το δημοψήφισμα ξημερώματα ενός Σαββάτου, τέτοιες μέρες πριν 11 χρόνια, και κλήθηκαν να προσέλθουν στις κάλπες μόλις μια εβδομάδα αργότερα. Εν ολίγοις, ένα δημοψήφισμα παρωδία και ίσως το δικό μας ιστορικό λάθος ήταν ότι στην προσπάθειά μας να εγγυηθούμε ότι η Ελλάδα θα έμενε στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με την συμμετοχή μας».

«Η αλλαγή που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για το Άρθρο 44 έχει ως σκοπό να βάλει ακόμη ένα εμπόδιο σε τέτοιου είδους κινδύνους. Ακόμη μια ασπίδα προστασίας στην σταθερότητα που οικοδομήσαμε με τόσο κόπο και από το μηδέν, από το 2019 μέχρι το 2026. Δεν είναι προσχηματικός ο λόγος, όπως κάποιοι στην αντιπολίτευση θέλουν να παρουσιάσουν», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για να τονίσει ότι τα δημοψηφίσματα οφείλουν να αποτελούν κορυφαία στιγμή δημοκρατικής συμμετοχής και όχι πεδίο πολιτικών αυτοσχεδιασμών. «Οφείλουν να διεξάγονται με σαφείς κανόνες, με καθαρά ερωτήματα και με επαρκή χρόνο δημόσιου διαλόγου. Αυτό ακριβώς επιδιώκει η προτεινόμενη αναθεώρηση», σημείωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Η κ. Μπακογιάννη διατύπωσε και τις επιφυλάξεις της για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Πιστεύω ότι δύο 5ετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και το παρελθόν την χρησιμότητά του» είπε.

Σημείωσε επίσης, ότι «δεν είναι λογικό αυτή η Βουλή να μην μπορεί να συζητάει τις αλλαγές που προτείνονται», αναφερόμενη στη στάση της αντιπολίτευσης στην Συνταγματική Αναθεώρηση.

Άλλωστε, όπως έσπευσε να επισημάνει με την συνολική πρόταση που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για την Συνταγματική Αναθεώρηση, η φιλοδοξία είναι να υπάρξουν σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτειακής ζωής του τόπου.

«Υπάρχουν προτάσεις που στοχεύουν να θωρακίσουν την ελληνική κοινωνία από τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος, όπως οι διατάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή.

Υπάρχουν προτάσεις που φιλοδοξούν να ανταποκριθούν σε αιτήματα δεκαετιών, όπως τα άρθρα που αφορούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών.

Υπάρχουν όμως και προτάσεις οι οποίες έρχονται ως πικρή σοφία τραυματικών εμπειριών. Προτάσεις που δεν θα είχαμε μπει στην λογική να εισηγηθούμε ως Νέα Δημοκρατία, εάν δεν είχαμε κινδυνέψει και ταλαιπωρηθεί όλοι μας τόσο πολύ ως Ελληνική Δημοκρατία», ανέφερε η κ. Μπακογιάννη (σσ σε αυτή την ομάδα προτάσεων ενέταξε και την πρόταση για τα δημοψηφίσματα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ