Σχοινάς: Κρίσιμη εβδομάδα για τη νέα ΚΑΠ και τις αγροτικές πληρωμές

Την διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τους Έλληνες αγρότες και την απλοποίηση των κανόνων της νέας ΚΑΠ έθεσε ως βασικές ελληνικές προτεραιότητες ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Την διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τους Έλληνες αγρότες και την απλοποίηση των κανόνων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής έθεσε ως βασικές ελληνικές προτεραιότητες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο.

«Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα», δήλωσε ο κ. Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εντείνεται, καθώς κορυφώνεται η διαπραγματευτική διαδικασία που θα διαμορφώσει το πλαίσιο της ΚΑΠ για τα επόμενα έξι χρόνια.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με αισιοδοξία, συγκεκριμένα επιχειρήματα και ξεκάθαρες προτεραιότητες. Πρώτος στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι να διασφαλιστεί ότι το συνολικό ύψος της στήριξης προς τους Έλληνες αγρότες θα παραμείνει σημαντικό και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο.

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο Έλληνας υπουργός ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους κανόνες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, οι οποίοι, όπως τόνισε, πρέπει να είναι απλοί, λειτουργικοί και απαλλαγμένοι από περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης να διαθέτει την αναγκαία ευελιξία για τη λήψη αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εγχώριας γεωργίας. Μεταξύ των θεμάτων που τίθενται στο τραπέζι είναι ο καθορισμός της ιδιότητας του αγρότη, η κατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και επενδυτικών κινήτρων, καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την κατάρτιση και την είσοδο νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει και στην Ελλάδα. Όπως γνωστοποίησε, αύριο, Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο της Ηπείρου συνάντηση με τους αρμόδιους αγροτικούς φορείς, με αντικείμενο τις προοπτικές και τις προτεραιότητες της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός χαρακτήρισε κρίσιμη την εβδομάδα και για τις αγροτικές πληρωμές, καθώς ολοκληρώνεται η διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών για το σημαντικό πακέτο πληρωμών του Ιουνίου. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέσω του νέου συστήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληρωμές θα γίνουν εγκαίρως και θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των δικαιούχων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα η αναδιάρθρωση του ελληνικού συστήματος αγροτικών πληρωμών.

«Χρειαζόμαστε ένα γερό σανίδι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πατήσουμε για όλα αυτά που έρχονται τα επόμενα χρόνια», κατέληξε ο κ. Σχοινάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ