Παραίτηση Στάρμερ: Ο Φάρατζ ζητά εκλογές «το συντομότερο δυνατόν»

Ζήτησε σήμερα να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζήτησε σήμερα να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Καλώ σε βουλευτικές εκλογές το συντομότερο δυνατόν», δηλώνει σε κείμενό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωταθλητής του Brexit, το κόμμα του οποίου προκάλεσε μια ηχηρή ήττα στο Εργατικό Κόμμα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ