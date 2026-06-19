Βουλή: Υπερψηφίστηκε επί της Αρχής το ν/σ του ΥΠΕΘΟΟ - Έρχονται βελτιώσεις

Θα υπάρξει νομοθετική βελτίωση στα άρθρα 32, 34 και 35 που αφορούν συνταξιοδοτικές διατάξεις των στρατιωτικών και της ΕΛΑΣ

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και λοιπές διατάξεις» από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Υπέρ του νομοσχεδίου επί της Αρχής ψήφισε η ΝΔ, καταψήφισε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Οι υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά την ολοκλήρωση της ακρόασης φορέων, επισημαίνοντας την γενική αποδοχή που φάνηκε να έχει το νομοσχέδιο από τους φορείς, προανήγγειλαν ότι θα υπάρξουν νομοθετικές βελτιώσεις που θα κατατεθούν για κάποιες από τις παρατηρήσεις που τέθηκαν και έχουν αναγνωριστεί ως δίκαιες και εφικτές να ικανοποιηθούν από το υπουργείο.

Ειδικότερα, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς ανέφερε ότι θα υπάρξει νομοθετική βελτίωση στα άρθρα 32, 34 και 35 που αφορούν συνταξιοδοτικές διατάξεις των στρατιωτικών και της ΕΛΑΣ ώστε να μην υπάρχει ανισορροπία και να λάβουν όλοι τις αυξήσεις που προβλέπονται, ενώ θα αποσαφηνιστεί ότι όταν το ποσό του επιδόματος που προβλέπεται είναι μικρότερο από το ποσό που λαμβάνουν ότι θα καταβάλλεται το μεγαλύτερο ποσό. Ο υφυπουργός, επίσης, ανέφερε ότι με άλλη νομοθετική βελτίωση το επίδομα εξομάλυνσης, θα προβλέπεται και για τους αποσπασμένους υπάλληλους σε άλλη υπηρεσία που όμως το δικαιούνται εκ της οργανικής τους σε φορέα που το λαμβάνει.

Ο υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος, από την δική του πλευρά ανέφερε ότι θα κατατεθεί νομοθετική προσθήκη στο άρθρο 5 προκειμένου η διαγραφή από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης να καλύψει και εκείνα που υπάρχουν συνιδιοκτήτες.

Ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, απευθυνόμενος στους φορείς αποσαφήνισε πως το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου για τους ένστολους αφορά συνταξιοδοτικές διατάξεις για στρατιωτικούς και αστυνομικούς και δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα και δεν επηρεάζονται τα επιδόματα των ενεργεία. Για την ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη έως το 2023 και γιατί δεν αφορά οφειλές μέχρι σήμερα, είπε ότι «τα αρρύθμιστα χρέη που έχουν δημιουργηθεί έως το τέλος του 2023 ανέρχονται σε 95,3 δισ. ευρώ έναντι συνολικά 102,7 δισ. ευρώ που είναι τα παλαιά και τα νέα μαζί. 'Αρα η ρύθμιση των 72 δόσεων καλύπτεται το 93% των χρεών. Εάν συμπεριλαμβάναμε και τα χρέη του 2024 και 2025 μετά αδικούμε εκείνους που πήγαν και ρύθμισαν τα χρέη με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτό δεν είναι δίκαιο καθώς δεν είναι έξυπνος όποιος δεν ρύθμισε τις οφειλές του και χαζός εκείνος που τις ρύθμισε, γι' αυτό άλλωστε και στις 72 δόσεις, για λόγους ισότητας, τηρείται το ύψος του επιτοκίου της παγίας ρύθμισης των 24 δόσεων».

Ο υφυπουργός Δημήτρης Μακρόπουλος ολοκληρώνεται και την επί των άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή απέρριψε τις αναφορές ότι τα μέτρα και τα επιδόματα που δίνονται είναι προεκλογικού χρόνου λέγοντας ότι είναι ενισχύσεις που έρχονρται σε «ουδέτερο χρόνο καθώς οι εκλογές αργούν ακόμα πολύ» και προσωπικά εκτίμησε πως «οι εκλογές θα γίνουν ακόμα και αργότερα από τον Μάρτιο του 2027 και τότε θα με θυμηθείτε». Επισήμανε, πως η κυβέρνηση της ΝΔ έχει προχωρήσει διαρκώς σε μια σειρά από θέσπιση και απόδοση ενισχύσεων είναι συνεκτική και έχει στρατηγική και κατεύθυνση.

Ο κ. Μαρκόπουλος αντέτεινε ότι σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης, το πλεόνασμα προέρχεται από την αύξηση των επενδύσεων, της οργανωμένης αναβαθμισμένης πάταξης της φοροδιαφυγής και μόλις το 10% του πλεονάσματος σήμερα προέρχεται από τους έμμεσους φόρους. Ο υφυπουργός είπε ότι δεν μπορεί να ακούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές της κυβέρνησης εκείνης μια κριτική περί φτώχιας στην Ελλάδα όταν ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι 920 ευρώ, και το 2018 τα 586,08 τι ήταν; Όταν ο μέσος μισθός επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα 950 ευρώ και σήμερα στην πατρίδα μας είναι 1.362, 66 ευρώ με τάση να ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας της κυβέρνησης της ΝΔ, όταν μειώθηκε κάτω από το 8% η ανεργία. Αυτές «είναι καθαρές, ορατές διαφορές».

Σχετικά με τα μέτρα περιορισμού των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι ο νόμος 4446/2016, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άν και έκανε βήματα αλλά έλλειψε η πρόγνωση της εξάπλωσης και ολόκληρες περιοχές θα είχαν αποξενωθεί από μόνιμους κατοίκους, για αυτό εμείς ερχόμαστε και κάνουμε μια συντεταγμένα οργανωμένη προσπάθεια να βάλουμε κάποια όρια. Για την θέσπιση θέσης τέταρτου υποδιοικητή στην ΑΑΔΕ, ο υφυπουργός είπε ότι «η ανάγκη θωράκισης, ενίσχυσης και οχύρωσης της Αρχής εκπορεύεται από την επιτυχία της. Αυτή τη στιγμή το έργο της ΑΑΔΕ έχει αυξηθεί καθώς προστέθηκε σε αυτή και το έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι απλό να ενταχθεί μια ολόκληρη ελεγκτική δραστηριότητα ενός άλλου χώρου, χωρίς να υπάρξουν βοήθειες».

Ο κ. Μαρκόπουλος σχετικά με το πρόγραμμα «Κατασκευάζω- Νοικίαζω» (Build to Rent) της διάταξης δηλαδή που απαλλάσσει από τον φόρο τα έσοδα που προέρχονται από ακίνητα μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών με παγωμένο δεσμευτικό προκαθορισμένο μίσθωμα ότι «ένας από τους τρόπους, δεν είναι ο μόνος, που μπορεί να αυξήσει το στεγαστικό απόθεμα». Απέρριψε ότι το επίδομα ενοικίου αυτό τελικά θα λειτουργήσει υπέρ της αύξησης των μίσθιων από τους ιδιοκτήτες.

Ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς απαντώντας σε ερώτημα ποια είναι η προβλεπόμενη δαπάνη για το επίδομα στους υπαλλήλους της Προεδρία της Δημοκρατίας είπε ότι αυτό είναι συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως, αφορά τα περί 500 - 600 άτομα, άρα το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 200 ευρώ το μήνα και ήταν ένα αίτημα καθώς είχε καταργηθεί το επίδομα παραστάσεων που υπήρχε παλαιότερα.

Οι θέσεις των φορέων

Νωρίτερα, θετική κρίθηκε η αποτίμηση του νομοσχεδίου από τους φορείς που κλήθηκαν σε ακρόαση με παράλληλες επισημάνσεις σε επιμέρους άρθρα και προτάσεις βελτίωσης.

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας ανέφερε πως τα σημαντικότερα μέρη του νομοσχεδίου επικεντρώνονται στην άμεση οικονομική ανακούφιση των φορολογουμένων με την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την πάταξη του παράνομου τζόγου. Η θέσπιση της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική ανάσα για την αγορά και την αποσυμπίεση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το δυσβάσταχτο βάρος του χρέους τους. Υποστήριξε όμως ότι το επιτόκιο του 5,84% είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό όμως για τα νοικοκυριά που βρίσκονται ήδη σε οικονομική αδυναμία και προτείνει την επανεξέταση του. Χαρακτήρισε σημαντική τη στήριξη των αγροτών με τη θέσπιση νέας διαδικασίας απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο με απευθείας έκπτωση στην αντλία μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας της. Στο πεδίο της στέγασης, είπε, πως ορθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, ώστε να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών. Η πρόβλεψη για επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική Περιφέρεια χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σχετικά με την επιμέλεια εποπτείας των λογιστών φοροτεχνικών αποτελεί δικαίωση ενός πάγιου αιτήματος που υπήρχε.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Δημήτρης Χριστοφοράκης είπε πως το πνεύμα του νομοσχεδίου κινείται στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των συμπολιτών μας. Αναφορικά με τις ρυθμίσεις οφειλών εκτίμησε πως η απαίτηση προκαταβολικής εξόφλησης ποσοστού 25% για την ενεργοποίηση του μέτρου θα περιορίσει σημαντικά την πρακτική του εφαρμογή. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οφειλέτες με δεσμευμένους λογαριασμούς στερούνται της αναγκαίας ρευστότητας ακόμα και για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών. Πρότεινε η άρση της κατάσχεσης λογαριασμού να συνδέεται μόνο με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση και τη συνεπή καταβολή των δόσεων. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για την τμηματική εξόφληση των οφειλών σε έως 72 δόσεις είπε πως κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ζήτησε την υπαγωγή στις 72 δόσεις όλων των οφειλών που καθίστανται ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία ψήφισης του νομοσχεδίου. Χαρακτήρισε θετικές τις διατάξεις για την λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Καθώς και ότι υλοποιείται μια πάγια θέση της Ομοσπονδίας σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των λογιστών φοροτεχνικών για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας., σημειώνοντας όμως ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει θεσμικός διάλογος με τους εκπροσώπους του επαγγέλματος πριν από την έκδοση των σχετικών Πράξεων ώστε το νέο πλαίσιο να είναι σαφές, εφαρμόσιμο και αναλογικό ως προς τις ευθύνες που αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες του κλάδου.

Ο πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Πολυγγέρ ανέφερε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η άρση των κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, αν και χρήζει βελτίωσης και αποσαφήνισης. Πρότεινε την θέσπιση κλιμακούμενου ακατάσχετου λογαριασμού να συνδεθεί με ένταξη σε ρύθμιση, χωρίς την απαίτηση προκαταβολής και τη σταδιακή απελευθέρωση, ανάλογα με τη συνέπεια του οφειλέτη στην υπαγόμενη ρύθμιση. Η απώλεια της ρύθμισης να επέρχεται μετά από απώλεια 4 δόσεων. Να διευρυνθεί το πεδίο των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν μεταγενέστερα του 2023. Να δοθεί η δυνατότητα ένταξης του συνόλου, παλιών και νέων, οφειλών, σε 72 δόσεις ώστε να μην απαιτείται η εξυπηρέτηση πολλών διαφορετικών ρυθμίσεων. Εάν είναι δημοσιονομικά εφικτό το επιτόκιο να μειωθεί στο 3%.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων Αντώνης Βαρθολομαίος σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την ΕΕΕΠ ανέφερε ότι είναι θετικές καθώς ενδυναμώνουν την αποστολή της και ανταποκρίνεται σε μια συνεχούς και εξελισσόμενη ρυθμιστικής πρόκλησης καθώς ο παράνομος τζόγος εξελίσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, υιοθετώντας τάχιστα τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου είπε «δεν είναι μια αποσπασματική παρέμβαση, είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική επιλογή που εκσυγχρονίζει τη δημόσια διοίκηση, αξιοποιείται η τεχνολογία, προστατεύει τους πολίτες και ενισχύει τα δημόσια έσοδα. Σε μια εποχή που η παρανομία, ειδικά στο on-line τζόγο που γίνεται πιο έξυπνη». Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε αναλυτικά στους τρείς άξονες των ρυθμίσεων λέγοντας πως η ΕΕΕΠ ενισχύεται θεσμικά και επιχειρησιακά σε ανθρώπινο δυναμικό, παρέχονται επιχειρησιακά εργαλεία με την απόδοση ανακριτικών αρμοδιοτήτων στους ελεγκτές για την αποστολή της πάταξης του παράνομου τζόγου και της μη συμμόρφωσης. Διασφαλίζεται η αναγκαία διοικητική ευελιξία ώστε η Αρχή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδει δεσμευτικές Οδηγίες καλής εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου. Απλουστεύονται οι διαδικασίες προμήθειας κρίσιμων τεχνολογικών εργαλείων για την πρόληψη της προβληματικής ενασχόλησης από τυχερά παίγνια, του εθισμού και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και μεταβαίνουμε από την παθητική αντίδραση σε ένα μοντέλο ενεργής πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Με το παρόν σχέδιο νόμου, επιδιώκεται ένα σαφές ποιοτικό άλμα μέσω την εισαγωγή στοχευμένων μηχανισμών όπως του αυτόματου αποκλεισμού παράνομων ιστοσελίδων, του προληπτικού ελέγχου ονομάτων χώρου, να εκδίδονται εντολές απόσυρσης παράνομου περιεχομένου από μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και τα Μέσα Κοινωνική Δικτύωσης. Επίσης τίθεται στο επίκεντρο ο πολίτης, οι ευάλωτες ομάδες και οι ενσωματώνοντας πολιτικές με σαφές κοινωνικό πρόσημο.

Ο διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ Στέφανος Παπαμιχαήλ είπε ότι τα άρθρα 76 και 77 του νομοσχεδίου ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας της ΕΤΑΔ που μας απασχολούν αρκετό καιρό και τα αποσαφηνίζουν πλέον το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας. Τα θέματα αυτά έχουν προκύψει κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του ν.4389/2016 που συμπληρώνονται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις βοηθώντας σημαντικά και επιταχύνοντας το έργο μας στην επίτευξη των στόχων μας για την καταγραφή, προστασία και αξιοποίηση της ακίνητης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου που έχει περιέλθει στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ και το διαχειριζόμαστε. Εν ολίγοις, πρόσθεσε, ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου με τις προτεινόμενες διατάξεις, αποσαφηνίζεται ο ρόλος της ΕΤΑΔ σε σχέση με άλλους φορείς του Δημοσίου, διευκρινίζεται ο τρόπος συνεργασίας με τις θεματικές υπηρεσίες και ενισχύεται ο έλεγχος των συμβάσεων αξιοποίησης.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής για την Αρωγή της Φορολογικής Πολιτικής Ανδρέας Τσουρουφλής ανέφερε πως η Επιτροπή κατέθεσε υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις επί 4 ζητημάτων και δύο από τις προτάσεις που έκανε έχουν ήδη γίνει αποδεκτές.

Ο πρόεδρος Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτος Παραδιάς διαφώνησε πλήρως με άρθρο 5 του νομοσχέδιου που προβλέπει την αυτόματη οριστική διαγραφή ακινήτων των περιοχών όπου ισχύει προσωρινός περιορισμός νέων δηλώσεων από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, τόσο σε περίπτωση μεταβίβασής του όσο και λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς προς τα μέλη των οικογενειών των ιδιοκτητών τους. Το μέτρο αυτό είπε από κοινωνικής άποψης συνιστά μια πρωτοφανή επίθεση κατά της ελληνικής οικογένειας και της περιουσίας και του εισοδήματός της, με αποτέλεσμα την απαξίωσή της, αφού η διαγραφή καταλαμβάνει όχι μόνο τις μεταβιβάσεις, αλλά και τις γονικές παροχές και τις δωρεές. Από οικονομική άποψη, υποστήριξε ότι συνιστά μια πρωτοφανή στρέβλωση στην ελληνική αγορά ακινήτων, η οποία πλήττει τον σκληρό πυρήνα των νόμιμα κεκτημένων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, οδηγώντας σε αυθαίρετη απομείωση της αξίας της ιδιωτικής περιουσίας λόγω της απαγόρευσης μιας νόμιμης χρήσης τους. Ο κ. Παραδιάς μάλιστα έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας της διάταξης

Ο β' αντπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Σάββας Αργυράκης αναγνώρισε πως το νομοσχέδιο κινείται συνολικά προς μια θετική κατεύθυνση, καθώς επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, που απασχολούν τους πολίτες στην πραγματική οικονομία. Σε ότι αφορά τις διατάξεις που σχετίζονται άμεσα με τον αγροτικό τομέα, ανέφερε ότι αναμφίβολα το νέο σύστημα απαλλαγής και επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο είναι μία ουσιαστική μεταρρύθμιση, ζητούμενο ωστόσο είναι να υπάρξουν οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας κατά την εφαρμογή της, ώστε κανένας πραγματικός παραγωγός να μην βρεθεί εκτός συστήματος λόγω διοικητικών ή τεχνικών εκκρεμοτήτων, όπως έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Θετικά αξιολόγησε και την διεύρυνση της δυνατότητας ένταξης στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ καθώς μειώνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και θα έχει άμεσο αναπτυξιακό και εισοδηματικό αποτύπωμα. Επισήμανε ότι η ΕΘΕΑ έχει καταθέσει προτάσεις ώστε τα οφέλη της συγκεκριμένης πολιτικής να φτάσουν σε όλους τους κύριους δικαιούχους χωρίς αποκλεισμούς. Παράλληλα πρότεινε την ενίσχυση των πολιτικών στέγασης για τους νέους της περιφέρειας, φορολογικά κίνητρα για τους συνεταιρισμούς και την δημιουργία ειδικού προγράμματος στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, με έμφαση στην ενέργεια και στα λιπάσματα και φυσικά την δυνατότητα των παραγωγών και των συνεταιρισμών για πρόσβαση στις Α.Π.Ε.

Η γενική γραμματέας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Δήμητρα - Ινές Αγγελή είπε πως είναι θετικές οι ενέργειες και όλα αυτά τα οποία διαπραγματεύεται το παρόν σχέδιο νόμου, γιατί είναι θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και συμφωνούμε σε αυτό. Ανέφερε ότι είναι θετική η αναμόρφωση προς τα πάνω των εισοδηματικών κριτηρίων για την καταβολή επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου, αν και δεν πρέπει να επιβάλλονται εισοδηματικά κριτήρια. Θετικό έκρινε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1600 ευρώ αλλά θα πρέπει να υπάρχει και κάποια άλλη πρόνοια ειδικά εάν υπάρχουν θέματα και ανάγκες για ειδική εκπαιδευτική αγωγή και γενικής της εξυπηρέτησης των παιδιών και του ακατάσχετου των λογαριασμών. Ζήτησε ότι για το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για αυτή την παροχή ή να εξαιρείται ένα παιδί που παίρνει σύνταξη του θανόντος γονέα του, το οποίο έχει εισόδημα -προφανώς λόγω της συντάξεως -άνω των 3.000 ευρώ και παύει να είναι προστατευόμενο. Για την ετήσια οικονομική ενίσχυση που ανεβαίνει από 250 στα 300 ευρώ για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, είπε ότι εδώ θα πρέπει να τεθεί ξανά η προσφορά της πολύτεκνης μάνας και η σύνταξή της.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Οικονομικών Αθανάσιος Γλύκος σχετικά με τις μισθολογικές ρυθμίσεις για το επίδομα εξομάλυνσης είπε ότι ικανοποιεί τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας Συλλόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι μισθολογικά δίκαιη αφού αντιμετωπίζει ισότιμα το σύνολο των εργαζομένων, αίρει μισθολογικές στρεβλώσεις και ανισότητες, έστω και μερικώς που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, στο χώρο το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και όχι μόνο. Αποκαθιστά την έννοια της προϋπηρεσίας, των αντίστοιχων δηλαδή, τριετιών του ιδιωτικού τομέα, διασφαλίζει την απαραίτητη εργασιακή συνοχή και ηρεμία στους χώρους των υπηρεσιών και βέβαια, αυξάνει το εισόδημα περίπου χιλίων πεντακοσίων υπαλλήλων που είτε δεν έχουν καθόλου προσωπική διαφορά είτε αυτή είναι πολύ μικρή, ενώ σε περισσότερους από 6.500 υπαλλήλους, αυξάνονται οι συντάξιμες αποδοχές. Ο κ. Γλύκος έθεσε πάντως και το θέμα της κάλυψη του κόστους των ασφαλιστικών κρατήσεων, των υπαλλήλων που είτε δεν έχουν καθόλου προσωπική διαφορά είτε έχουν ελάχιστη προσωπική διαφορά λέγοντας ότι στην κατηγορία αυτή υπάγονται περίπου 700 υπάλληλοι. Το ετήσιο κόστος κάλυψης αυτού του κόστους, δεν ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ και το κόστος είναι χαμηλό και εύκολα αντιμετωπίσιμο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Νικόλαος Καραγεωργόπουλος εξέφρασε την δυσαρέσκειά του, γιατί όπως είπε στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο δεν συμπεριλαμβάνεται κανένα από τα θεσμικά θέματα υψίστης σημασίας, ίσης και ισότιμης αντιμετώπισης εργαζομένων, τα οποία έχουμε θέσει. Αντιθέτως, επιβεβαιώνεται, ότι δεν αντιμετωπιζόμαστε με τη δέουσα προσοχή και βαρύτητα και δεν δίνεται η σημασία που πρέπει στην αποκατάσταση των ανισοτήτων των οποίων διέπουν τους εργαζόμενους στην ΣΕΜΟΔ Α.Ε..

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Χρήστος Μαυραγάνης ζήτησε στην ένταξη της επιστροφής δύο ενοικίων μαζί με τους εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς και των αστυνομικών. Να διασφαλιστεί πως η καθορισμένη σύνταξη παθόντος από τρομοκρατική ενέργεια, βίαιο συμβάν ή επικίνδυνη υπηρεσία, δεν θα μειωθεί εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού. Τη ρητή διασφάλιση ότι αυξημένη συνταξιοδοτική προστασία του παθόντος από βίαιο συμβάν - ν.1977/1991 - θα μεταβιβάζεται και στην οικογένεια του θανόντος, ακόμη και αν ο θάνατος επέλθει μεταγενέστερα από τις συνέπειες του εν λόγω υπηρεσιακού τραυματισμού. Εξέφρασε τον φόβο ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού του επιδόματος θα εισάγει κατάφωρες ανισότητες και αναδρομικές περικοπές. Ζήτησε την κατάργηση της περικοπής του 70% στις συντάξεις λόγω θανάτου, όταν υπάρχουν συνδικαιούχοι τέκνα αστυνομικών, όταν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο. Ζήτησε την συμπερίληψη της Ελληνικής Αστυνομίας στους δικαιούχους των πόρων «euro control», καθώς η ΕΛΑΣ συμμετέχει καθημερινά στην ασφάλεια των αερολιμένων, αλλά και στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπήρων Αξιωματικών Ειρηνικής Περιόδου Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνος Κάδδας ζήτησε μια νομοθετική βελτίωση στο άρθρο 35 που αφορά το επίδομα Ανικανότητας του Αυξημένου Κινδύνου για τους ολικούς αναπήρους και για τους μερικούς ώστε το επίδομα που δίνεται από 01/01/2023 να παραμένει στο ύψος που καταβαλλόταν με την 31/12/22 όταν προκύπτει μικρότερο ποσό. Καθώς και να σταματήσει η μείωση του ν. 40/93 από τις πολεμικές συντάξεις των αναπήρων πολέμου της Ειρηνικής Περιόδου.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας Ελλάδος Παναγιώτης Ψαρρός οι διατάξεις των άρθρων 105 μέχρι 115 κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αφού μέσω αυτών διευθετούνται ζητήματα που απασχολούν για χρόνια τους συναδέλφους. Οι προτεινόμενες διατάξεις είπε ότι κινούνται προς την κατεύθυνση της σύγκλισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εναέριων ελεγκτών με τα δικαιώματα των ευρωπαίων συναδέλφων μας, παρότι πρέπει να διανύσουμε ακόμη αρκετό δρόμο για να γεφυρώσουμε το χάσμα που μας χωρίζει. Ανέφερε πως η παροχή υπηρεσιών ναυτιλίας όχι μόνο δεν επιβαρύνει οικονομικά το κράτος αλλά προκαλεί καθαρή εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και αποφέρει έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας ενώ σε καμία περίπτωση τα έσοδα από τα τέλη αεροναυτιλίας δεν ανήκουν στο κράτος αλλά είναι ανταποδοτικά.

Ο α΄ αντιπρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Ιωάννης Μάνος πρότεινε για την άρση κατασχέσεων λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση τη θεσμοθέτηση ενός ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού, ενός προστατευμένου επαγγελματικού λογαριασμού για όσους εντάσσονται σε ρύθμιση. Τη θεσμοθέτηση 120 δόσεων αντί για 72 με η διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων. Να μην απαιτούνται υπερβολικά αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Καθώς και να επιτρέπεται η μεταπήδηση από παλαιότερα δυσμενέστερα σχήματα στη νέα ρύθμιση για τη μείωση του μηνιαίου βάρους, όπως και την ένταξη των νεότερων χρεών από 2024 και 2025 και να υπάρξει ένα σταθερό χαμηλό επιτόκιο έως 2% ή πλήρη απαλλαγή και των προσαυξήσεων για όσες επιχειρήσεις αποδεικνύουν μείωση του μικτού τους κέρδους.

Το μέλος της διοίκησης Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας Βασίλης Καμπάνης ανέφερε ότι δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι μεταξύ των εξαγγελλομένων προθέσεων και της πραγματικότητας που βιώνουν καθημερινά οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθεί να υπάρχει μια σημαντική απόσταση. Σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε ρυθμίσεις χρεών είπε ότι είναι πολύ περιοριστικές που αποκλείουν ακριβώς εκείνους τους οφειλέτες που έχουν πραγματική ανάγκη ρύθμισης, δηλαδή όσους στο παρελθόν προσπάθησαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αλλά αδυνατούσαν να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων. Η απαίτηση πλήρους τακτοποίησης όλων των νεότερων οφειλών, σημείωσε ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο σχεδόν αδύνατο να τηρηθεί από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Η ΓΣΕΒΕΕ έχει κάνει πρόταση για τις 120 δόσεις. Για την άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών είπε πως οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκπληρωθούν από οφειλέτες των οποίων οι λογαριασμοί παραμένουν δεσμευμένοι. Ζήτησε τη θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.