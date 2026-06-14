Χατζηδάκης: Στη ΔΕΘ οι πρώτες ανακοινώσεις για το νέο κυβερνητικό μας πρόγραμμα

Αυτή την ώρα μόνο η ΝΔ μπορεί να παρουσιάσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλόδοξο πρόγραμμα για το μέλλον της χώρας, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στην εφ' όλης της ύλης συνέντευξή του στο www.mononews.gr. ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτηρίζει εν πρώτοις «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο την απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να του αναθέσει τον συντονισμό της εκπόνησης του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, της «Ατζέντας 2030».

Ειδικότερα, «τώρα η κατάρτιση της Ατζέντα 2030 έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι, μετά από 7 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να παρουσιάσει νέες προτάσεις και ρεαλιστικές λύσεις για τις προκλήσεις της νέας εποχής».

Ακόμα, όμως, περισσότερο, συνεχίζει, «αυτή την ώρα μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παρουσιάσει ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλόδοξο πρόγραμμα για το μέλλον της χώρας. Αντίθετα η αντιπολίτευση, δυστυχώς, επενδύει σχεδόν αποκλειστικά στην τοξικότητα, στον εμφύλιο πετροπόλεμο, στις ψεκασμένες θεωρίες και στην ακατάσχετη παροχολογία».

Πιο αναλυτικά, το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ για την Ελλάδα του 2030 θα έχει τρεις βασικές προτεραιότητες:

«Πρώτον, μια πιο παραγωγική οικονομία, έτσι ώστε, εργαζόμενοι το ίδιο να παράγουμε περισσότερο, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Και φυσικά μια πιο δίκαιη διάχυση του εισοδήματος, με πιο αποτελεσματική στήριξη των οικογενειών, λόγω του δημογραφικού, και των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Δεύτερον, ένα πιο σύγχρονο κράτος με πιο διαφανή λειτουργία. Εδώ μας δίνεται η ευκαιρία με τη Συνταγματική Αναθεώρηση να προβούμε σε μια σειρά από θεσμικές τομές, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86, προκειμένου να μην γίνεται η Βουλή δικαστής για τους υπουργούς, αλλά η δικαιοσύνη. Η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, ώστε να υπάρχουν ακόμα περισσότερα εχέγγυα αμεροληψίας. Και παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος.

Τρίτον, στιβαρή διεθνής παρουσία για τη χώρα, με ακόμα πιο ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και με αναβαθμισμένο ρόλο ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Το 2030, η Ελλάδα συμπληρώνει 200 χρόνια από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους. Στόχος μας πρέπει να είναι να φτάσουμε σε αυτό το ιστορικό ορόσημο έχοντας κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά κι όχι επιβεβαιώνοντας τον μύθο του Σισύφου που γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα».

Ερωτηθείς ακολούθως για τα πρώτα δείγματα γραφής από την «Ατζέντα 2030», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποκαλύπτει: «Θα δουλέψουμε εντατικά μέσα στο καλοκαίρι με στόχο το φθινόπωρο να ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε τις δεσμεύσεις μας για τη νέα τετραετία. Πιστεύω, μάλιστα, ότι στην ομιλία που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει κάποιες από τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουμε, κυρίως στην οικονομία για τη νέα τετραετία».

Και, για τη ΔΕΘ ειδικότερα, σημειώνει: «Από το 2019 και μετά στηρίζουμε την κοινωνία και μειώνουμε τους φόρους, μέσα στα όρια των αντοχών της οικονομίας. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση θα κινηθούν και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Στόχος μας είναι να επιστρέφουμε στην κοινωνία ένα μέρος από τα οφέλη της ανάπτυξης της οικονομίας και της δραστικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Με μειώσεις φόρων, με μέτρα που στηρίζουν τη μεσαία τάξη και με περαιτέρω ενίσχυση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας».

Διευκρινίζει δε, πως «πιο συγκεκριμένος δεν μπορώ να γίνω σήμερα, διότι καθαρή εικόνα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο θα έχουμε αργά το καλοκαίρι. Πάντως δεν θα πάμε στη ΔΕΘ με τη λογική των πολιτικών 'Αη Βασίληδων, που υπόσχονται γεφύρια και ποτάμια. Εμείς θα μείνουμε προσηλωμένοι στη γραμμή της υπευθυνότητας, κάνοντας, όμως, νέα βήματα μπροστά».

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αναφέρει πως είναι «μια ευκαιρία για θεσμική επανεκκίνηση. Για να δημιουργήσουμε ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο στις σχέσεις κράτους και πολιτών, για να κάνουμε το πολιτικό σύστημα πιο αξιόπιστο και για να κάνουμε την Ελλάδα πιο σύγχρονη και πιο ισχυρή. Προτείνουμε ουσιαστικές αλλαγές: ριζική αναμόρφωση του άρθρου 86, ώστε η διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών να γίνεται από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη κι ουσιαστικότερη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων, προκειμένου να θωρακιστεί η εμπιστοσύνη σε σχέση με την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Αναθεώρηση του άρθρου 16 για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δημοσιονομική ρήτρα, για να μη φορτώνουμε στις επόμενες γενιές το κόστος του λαϊκισμού ορισμένων κομμάτων. Και βεβαίως παρεμβάσεις για τη διαφάνεια του πολιτικού συστήματος, με αλλαγές στο εκλογικό σύστημα που θα κάνουν πιο διαφανή τη λειτουργία των κομμάτων».

Ευκαιρίας δοθείσης, όμως, επισημαίνει και την υποκρισία της αντιπολίτευσης, όπως υποστηρίζει: «Από τη μια καταγγέλλουν συγκεκριμένες συνταγματικές προβλέψεις και από την άλλη αρνούνται να συμμετάσχουν στη Συνταγματική Αναθεώρηση και δεν καταθέτουν προτάσεις. Η διαδικασία αυτή, όμως, δεν προσφέρεται για μικροκομματικά παιχνίδια. Θεωρούν άραγε σωστό το σημερινό άρθρο 86; Θεωρούν σωστό τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης; Εμείς που κυβερνήσαμε λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά και ότι αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη».

Αναφορικά με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα politis.gov.gr δηλώνει πως αποτελεί «μία από τις 14 πρωτοβουλίες του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με δική μου πρωτοβουλία. Και αποτελεί μια μικρή επανάσταση στο Δημόσιο! Από την 1η Ιουνίου, για κάθε αίτηση προς το Δημόσιο, σε υπουργεία, οργανισμούς και δήμους, η διοίκηση υποχρεούται να ενημερώνει ψηφιακά τον πολίτη: ποια υπηρεσία χειρίζεται την υπόθεση, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης. Οι φορολογούμενοι θα αντιμετωπίζονται όχι ως υπήκοοι, αλλά ως πολίτες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας».

Ενώ διαμηνύει ταυτόχρονα ότι «θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι αν ορισμένοι υπάλληλοι δεν εφαρμόσουν το νέο σύστημα, θα υπάρξουν πειθαρχικές κυρώσεις. Δεν ισχυρίζομαι βεβαίως ότι αυτό λύνει όλα τα προβλήματα του Δημοσίου. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη στον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου: gov.gr, προώθηση της αξιολόγησης, ταχεία έκδοση των συντάξεων, 1555 για θέματα του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ κ.α.».

Μάλιστα, εκτός από την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της αίτησής τους, «εφαρμόζεται ήδη η ρύθμιση για τις υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες αντικαθιστούν πλέον δεκάδες πιστοποιητικά που το Δημόσιο ήδη κατέχει, αλλά τα ζητούσε ξανά και ξανά από τους πολίτες. Για παράδειγμα, αντίγραφα πτυχίων, απολυτήριο Στρατού, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Επιπλέον, με βάση Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει έως τις 7 Ιουλίου να έχουν αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους το ωράριο λειτουργίας τους».

Παράλληλα, «μια από τις επόμενες παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν είναι αυτή με την οποία μπαίνει επιτέλους ένα τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων πολιτών από το Δημόσιο. Μιλάμε για περιπτώσεις όπου πολίτες έχουν ακίνητα για δεκαετίες, με πράξεις της διοίκησης, προσωρινές παραχωρήσεις κτλ, και ξαφνικά κάποιοι μανδαρίνοι έβρισκαν αφορμές για να τα διεκδικήσει το κράτος. Έχουμε δει τέτοιες ιστορίες καθημερινής τρέλας με το δημόσιο να διεκδικεί στο παρελθόν τη μισή Σαρωνίδα ή το κέντρο της Καρδίτσας. Όλα αυτά θα αποτελούν σύντομα παρελθόν. Και φυσικά θα προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα και στην εφαρμογή και των υπόλοιπων διατάξεων του νόμου, όπως για παράδειγμα για την ανάρτηση των εγκυκλίων στις ιστοσελίδες των δημόσιων οργανισμών, για τη διεύρυνση της δυνατότητας εφαρμογής του πετυχημένου μοντέλου του ΕΦΚΑ με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες και σε άλλους τομείς, για την ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών».

Αλλάζοντας θέμα και σε σχέση με τα μετεκλογικά σενάρια, ο Κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει την «ξεκάθαρη», όπως λέει, θέση του κυβερνώντος κόμματος: «Η καλύτερη λύση για τη χώρα είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέμε αυτό όχι από κομματικό εγωισμό, αλλά επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ελλάδα δεν μπορούν να λειτουργήσουν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Πέρα όμως από αυτά, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Και κανένας στην αντιπολίτευση δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα. Αυτό, στην πραγματικότητα, ενισχύει το δικό μας επιχείρημα για αυτοδυναμία. Διότι οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ποιος θα τους κυβερνήσει και με ποιο σχέδιο. Η χώρα δεν μπορεί να κυβερνηθεί ούτε με τοξικότητα, ούτε με ανεφάρμοστες υποσχέσεις, ούτε με στείρα άρνηση. Με τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να κάνει σταθερά βήματα μπροστά».

Ενώ για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραπέμπει στη δήλωση του πρωθυπουργού, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και προσθέτει: «Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα υπόλοιπα περιττεύουν. Δεν είναι δουλειά μας να ανακυκλώνουμε διαρκώς σενάρια εκλογών. Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοούμε ότι παρά την κόπωση σε μια μερίδα των πολιτών, η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις δημοσκοπήσεις προηγείται με τεράστια διαφορά από τα άλλα κόμματα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ο καταλληλότερος Πρωθυπουργός. Εμείς, λοιπόν, έχουμε υποχρέωση, μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα. Ώστε να μπορούμε, όταν φτάσει η ώρα των εκλογών, αφενός να κάνουμε τον απολογισμό μας και αφετέρου να παρουσιάσουμε στους πολίτες το σχέδιο μας για την Ελλάδα του 2030».

Ερωτηθείς για τα νέα κόμματα, θέση του είναι πως «δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαλέγουμε αντιπάλους. Αυτό το αποφασίζουν οι πολίτες. Όσον αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα, εμένα μου θυμίζει κάπως την ταινία ‘Ημέρα της Μαρμότας'. Ξαναζούμε τα ίδια και τα ίδια: ίδιος αρχηγός, ίδια στελέχη, απλώς αλλάζει το όνομα. Επίσης, υπενθυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν το κόμμα του είχε πάρει περίπου 18%, θεωρώντας το αποτέλεσμα αποτυχία. Τώρα βλέπω να παρουσιάζεται ως επιτυχία το ποσοστό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις και το οποίο είναι χαμηλότερο από αυτό που πήρε στις εκλογές του 2023. Μπορεί φυσικά ο κ. Τσίπρας να είναι ολιγαρκής!».

Ενώ για το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού λέει πως «είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, από το οποίο δεν φαίνεται να επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία κινείται στον χώρο της μετριοπάθειας και της κοινής λογικής. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άλλα κόμματα που έχουν μια λαϊκίστικη ατζέντα. Η διαμαρτυρία, όμως, δεν αρκεί για να ανέβει η Ελλάδα ψηλότερα. Χρειάζεται μια σοβαρή κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να διαχειριστεί την οικονομία, να ενισχύει περαιτέρω την άμυνα της, να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, που θα μπορεί να δίνει, πάνω από όλα, λύσεις στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο αντιπρόεδρος απαντά ως εξής: «Έχω εκτίμηση στον Αντώνη Σαμαρά, καθώς διετέλεσα υπουργός του. Και πάντα πιστεύω στη μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Αν, όμως, ο κ. Σαμαράς προχωρήσει πράγματι σε ένα νέο κόμμα, θα προξενήσει κάποια ζημιά στον κ. Βελόπουλο, στην κ. Λατινοπούλου και στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μεγαλύτερη ζημιά θα προκαλέσει στον ίδιο στον ίδιο του τον εαυτό και την παρακαταθήκη του. Το λέω με σεβασμό και με όλη την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό του. Η Νέα Δημοκρατία, από το 1980 και μετά, έχει αποδείξει ότι η βάση της, ανεξαρτήτως αρχηγών και συγκυριών, συσπειρώνεται γύρω από το ίδιο το κόμμα».

Για την ακρίβεια, τέλος, αναγνωρίζει ότι «είναι πράγματι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών και γι' αυτό αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα. Θα ήταν υποκριτικό από την πλευρά μας να πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά είναι εξίσου υποκριτικό να παριστάνει η αντιπολίτευση ότι το πρόβλημα υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Από το 2022 και μετά, λόγω των διεθνών κρίσεων και κυρίως των πολέμων στην ευρύτερη περιοχή μας, η ακρίβεια είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα όπου ο πληθωρισμός δεν απασχολεί την κοινωνία και τη δημόσια συζήτηση».

Και καταλήγει: «Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό ακριβώς όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Με παρεμβάσεις στην αγορά, με πρόστιμα, με αυξήσεις μισθών, στο μέτρο πάντοτε των αντοχών του προϋπολογισμού και των επιχειρήσεων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παρουσιάσει σύντομα ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο, με το οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν αμέσως συγκρίσεις των τιμών μεταξύ διαφορετικών σούπερ μάρκετ, αλλά και συγκρίσεις τιμών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ώστε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα τι συμβαίνει και εδώ κι αλλού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ