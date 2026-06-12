Πολιτική | Ελλάδα

Ορκίσθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ορκίσθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Ειδικότερα ορκίσθηκαν οι:

  • Γεώργιος Κώτσηρας, ως Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • Δημήτριος Μαρκόπουλος, ως Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
  • Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ως Υφυπουργός Εξωτερικών
  • Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη, ως Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ως Μόνιμη Υπηρεσιακή Υφυπουργός Εξωτερικών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σενάριο αυτοδυναμίας με «σαμαρικές» πλάτες - Το γλέντι του Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ - Οι «πασόκοι» που δεν μασούν

Επιστροφές φόρων: Η ΑΑΔΕ ψάχνει χιλιάδες για να τους δώσει 191 εκατ. ευρώ

Στα 866 ευρώ η μέση σύνταξη τον Μάιο - Στο τραπέζι η αναμόρφωση της ΕΑΣ και η «13η σύνταξη»

tags:
Ανασχηματισμός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider