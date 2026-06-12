Ορκίσθηκαν παρουσία του Πρωθυπουργού τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπο Σκιάθου Ιωάννη στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Ειδικότερα ορκίσθηκαν οι: