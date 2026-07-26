Η τιμή του κακάο υποχωρεί, αλλά η σοκολάτα παραμένει ακριβή

H τιμή παραμένει σχεδόν διπλάσια από τα επίπεδα που κυμαινόταν τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, μεταξύ 2.000 και 3.000 δολαρίων.

Σημάδια αποκλιμάκωσης εμφανίζουν οι τιμές του κακάο έπειτα από το πρωτοφανές ράλι των τελευταίων δύο ετών, ωστόσο η σοκολάτα εξακολουθεί να παραμένει ακριβή.

Σύμφωνα με το CNBC, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές σοκολάτας παγκοσμίως, εστιάζουν σε νέες στρατηγικές προώθησης για να προσελκύσουν τους πελάτες που εγκατέλειψαν τις αγορές λόγω των συνεχών ανατιμήσεων.

Τα futures του κακάο διαπραγματεύονται πλέον κοντά στα 5.300 δολάρια ανά μετρικό τόνο, καταγράφοντας πτώση περίπου 34% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ωστόσο, η τιμή παραμένει σχεδόν διπλάσια από τα επίπεδα που κυμαινόταν τσις προηγούμενες δύο δεκαετίες, μεταξύ 2.000 και 3.000 δολαρίων.

Οι υψηλές τιμές της πρώτης ύλης έχουν ασκήσει σημαντικές πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των μεγάλων εταιρειών του κλάδου. Η ελβετική Lindt ανακοίνωσε ότι οι αυξήσεις τιμών κατά 11,8% σε ολόκληρο τον όμιλο οδήγησαν σε πτώση των πωλήσεων σε όγκο κατά 7,5% το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς αρκετοί καταναλωτές περιόρισαν τις αγορές σοκολάτας.

Αντίστοιχα, η Barry Callebaut, ο μεγαλύτερος προμηθευτής σοκολάτας και κακάο στον κόσμο ανακοίνωσε μείωση 4,4% στη κατανάλωση σοκολάτας το γ' τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Από τη μεριά της η Nestle ανέφερε ότι οι αυξημένες τιμές σε κακάο και καφέ επιβάρυναν την κερδοφορία της το πρώτο μισό του έτους.

Τι συμβαίνει με το κακάο

Το ράλι του κακάο προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τις κακές σοδειές στη Δυτική Αφρική που επηρεάστηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο που έφερε ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις επηρέασε σημαντικά την παραγωγή στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα, όπου παράγεται το 60-70% του παγκόσμιου κακάο. Παράλληλα, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν εντείνει τις πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά.

Σημειώνεται πως το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να επηρεάζουν και τη ζήτηση σε ορισμένες αγορές. Σύμφωνα με αναλυτές της UBS, οι καύσωνες σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές της Lindt θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κατανάλωση σοκολάτας.

Ωστόσο, η κατάσταση στην αγορά του κακάο παρουσιάζει πλέον διαφορετική εικόνα σε σχέση με την περίοδο 2023-2024. Η Barry Callebaut σημείωσε ότι, παρότι το Ελ Νίνιο δημιουργεί κινδύνους για την προσφορά τα επόμενα χρόνια, το σημαντικό πλεόνασμα που αναμένεται για την περίοδο 2025-2026 λειτουργεί ως αντιστάθμισμα.

Παράλληλα, οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι η Lindt έχει εξασφαλίσει ευνοϊκές τιμές για τις αγορές κόκκων κακάο το 2027, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει τα κόστη έως και κατά 500 εκατ. ελβετικά φράγκα.

Στην πορεία της αγοράς συνέβαλαν επίσης οι δασμοί του Τραμπ, οι οποίοι προκάλεσαν βραχυπρόθεσμες αναταράξεις στις τιμές και στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η στρατηγική των εταιρειών

Καθώς οι τιμές του κακάο αναμένεται να εξομαλυνθούν, οι εταιρείες σοκολάτας προσπαθούν να κερδίσουν ξανά τους βασικούς καταναλωτές τους μέσω καινοτόμων premium προϊόντων, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενότερα τις τάσεις στα κοινωνικά δίκτυα που προσελκύουν το νεότερο κοινό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Lindt κυκλοφόρησε την περίφημη Dubai chocolate τον Δεκέμβριο του 2024 αξιοποιώντας τη viral τάση, ενώ σε αντίστοιχες κινήσεις προχώρησαν οι Walmart, Trader Joe’s, Shake Shack και Harrods.

Τόσο η Lindt όσο και η Nestle επενδύουν περισσότερα σε influences και ψηφιακή διαφήμιση για να προσελκύσουν τους νεότερους καταναλωτές.