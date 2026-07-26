ΗΠΑ: Εφετείο απορρίπτει διάταγμα Τραμπ για την επιστολική ψήφο σε 23 πολιτείες

Το Εφετείο, με ψήφους 2 έναντι 1, απέρριψε το επιχείρημα αυτό.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο αρνήθηκε να επιτρέψει στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόσει σε 23 Πολιτείες ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αυστηροποιούνται οι κανόνες της επιστολικής ψήφου, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου.

Το 1ο Εφετείο της Βοστώνης απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης να αρθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που εξασφάλισαν πολλές Πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς στις 25 Ιουνίου, όταν η δικαστής κατώτερου δικαστηρίου Ίντιρα Ταλουάνι έκρινε ότι ορισμένα μέρη του προεδρικού διατάγματος είναι αντισυνταγματικά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής, με το επιχείρημα ότι επειδή οι κυβερνητικές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις ενέργειές τους για την εφαρμογή του διατάγματος, οποιαδήποτε προσφυγή εναντίον του είναι πρόωρη.

Το Εφετείο, με ψήφους 2 έναντι 1, απέρριψε το επιχείρημα αυτό.

Στο σκεπτικό του αναφέρει ότι το διάταγμα «καθορίζει μια σαφή σειρά προθεσμιών, οι οποίες πλησιάζουν γρήγορα, εντός των οποίων οι Πολιτείες πρέπει να συντονίσουν τις ενέργειές τους με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και να συμμορφωθούν με τις νέες διαδικασίες ψηφοφορίας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ίδιοι οι αξιωματούχοι τους και οι πολίτες κατανοούν το σύνολο των κανόνων που διέπει τις επερχόμενες εκλογές. Οι προσφεύγουσες Πολιτείες δεν είχαν άλλη πρακτική επιλογή παρά να αντιδράσουν (στο διάταγμα) τώρα».

Πριν από την απόφαση της Ταλουάνι, ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον είχε απορρίψει μια παρόμοια προσπάθεια των Δημοκρατικών να μπλοκάρουν το διάταγμα επικαλούμενοι παρόμοιους λογους. Το υπουργείο Δικαιοσύνης προειδοποίησε ότι αν το 1ο Εφετείο δεν λάβει απόφαση υπέρ του, θα αναγκαστεί να ζητήσει την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Τραμπ υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα τον Μάρτιο, αφού επί χρόνια ζητούσε να τεθούν αυστηρότεροι κανόνες στην επιστολική ψήφο και ισχυριζόταν ότι η ήττα του στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκλογικής νοθείας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, οι Πολιτείες είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των ομοσπονδιακών εκλογών.

Το διάταγμα αυτό προστέθηκε σε άλλες προσπάθειες του Τραμπ να τροποποιήσει τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. Δικαστήρια μπλόκαραν ένα προηγούμενο διάταγμά του με το οποίο απαιτούσε αποδεικτικά στοιχεία ιθαγένειας από τους πολίτες για να εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους και έθετε περιορισμούς στην καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων.

Με το διάταγμα του Μαρτίου το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα αναλάμβανε να καταρτίσει και να διαβιβάσει στις Πολιτείες μια λίστα με τους Αμερικανούς πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμιά από αυτές, αντλώντας στοιχεία από αρχεία ιθαγένειας και πολιτογράφησης και από άλλες ομοσπονδιακές βάσεις δεδομένων. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) ήταν επίσης υποχρεωμένη να παραδίδει ψηφοδέλτια αποκλειστικά σε ψηφοφόρους που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από κάθε Πολιτεία κατάλογο επιστολικής ψήφου. Η USPS έλαβε πρόσφατα μέτρα για να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό.

Επιπλέον, ο πρόεδρος έδινε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να θέσει ως προτεραιότητά του τη δίωξη πολιτειακών και τοπικών εκλογικών αξιωματούχων που δίνουν ψηφοδέλτια σε άτομα που θεωρούνται «μη επιλέξιμα».

Ωστόσο, η Ταλουάνι θεώρησε ότι ο πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να διατάξει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να καταρτίσει καταλόγους ψηφοφόρων, ούτε η USPS εξουσιοδοτείται να υιοθετήσει δεσμευτικούς κανονισμούς για την επιστολική ψήφο.

Η δικαστής, η οποία είχε διοριστεί από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν δικαιούται μέσω του διατάγματος του «να εκφοβίσει τους τοπικούς αξιωματούχους εκλογών ώστε να χρησιμοποιήσουν τους κατ’ ανάγκη ελλιπείς καταλόγους επιβεβαιωμένης ιθαγένειας, προκειμένου να μην διωχθούν ποινικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ