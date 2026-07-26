Tottis Bingo: Έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. οι πωλήσεις για τη «βασίλισσα» της γκοφρέτας

Τα ορόσημα του 2025 και οι στόχοι για το 2026. Πού τίθεται ο πήχης για την ανάπτυξη στο μέλλον.

Άλμα του κύκλου εργασιών πάνω από το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2025 η Tottis Bingo ΑΕΒΕ, μια από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής και εμπορίας προϊόντων σοκολάτας, γκοφρέτας, κρουασάν, αρτοσκευασμάτων.

Με μότο το διαχρονικό «Tottis Ποιότης» η Tottis Bingo ΑΕΒΕ έχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά για περισσότερα από 50 χρόνια. Οι γκοφρέτες είναι το κύριο προϊόν παραγωγής της και στην γκάμα της ανήκουν μερικά από τα πιο διαχρονικά και δημοφιλή ελληνικά brands, όπως οι μεγάλες οικογένειες προϊόντων Serenata, Amaretti και Koukouroukou.

Η περυσινή χρονιά αποτέλεσε μία ακόμη χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία, η οποία κατέγραψε αύξηση των εσόδων της, άνοδο της κερδοφορίας της και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις βασικές κατηγορίες δραστηριοποίησής της.

Για το 2026, δε, προβλέπει, βάσει των υφιστάμενων οικονομικών στοιχείων και την πορεία των εμπορικών συναλλαγών της αύξηση των συνολικών εσόδων της περίπου 7%.

Η αναπτυξιακή στρατηγική της Tottis Bingo ΑΕΒΕ βασίζεται στη διαχρονική ενίσχυση των εμπορικών της σημάτων, τη συνεχή καινοτομία, τη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της.

Στα 102,31 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 94,88 εκατ. ευρώ το 2024 σε 102,31 εκατ. ευρώ το 2025, σε μια άνοδο της τάξης του 7,83% που οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων τόσο στην ελληνική όσο και στις ξένες αγορές.

Το περιθώριο μικτού κέρδους κυμάνθηκε στα επίπεδα του 22,05% το 2025 έναντι 22,48% το 2024, λόγω διακυμάνσεων των τιμών των πρώτων υλών και κατά συνέπεια του κόστους παραγωγής.

Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση των προ φόρων κερδών από 4.810.529,81 ευρώ το 2024 σε 4.905.494,32 ευρώ το 2025, ενώ η οικονομική κατάστασή της κατά την 31/12/2025 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε ποσό 21.743.604,00 ευρώ έναντι 19.012.180,43 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Στην εταιρεία κατά την 31/12/2025 απασχολούνταν 354 εργαζόμενοι

«Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία διεύρυνε την παρουσία της σε νέες αγορές του εξωτερικού, ενισχύοντας σημαντικά την εξωστρέφειά της. Παράλληλα, η συστηματική συμμετοχή της σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου αποτέλεσε βασικό εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής της, συμβάλλοντας αφενός στην έγκαιρη αναγνώριση των διεθνών τάσεων και των εξελίξεων της αγοράς και αφετέρου στην ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών, στη διεύρυνση του πελατολογίου της και στην περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση.

«Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Εταιρεία εφάρμοσε στοχευμένες εμπορικές πολιτικές, διαμορφώνοντας ανταγωνιστικές προϊοντικές προτάσεις και απορροφώντας μέρος των αυξήσεων του κόστους, προς όφελος τόσο των εμπορικών της συνεργατών όσο και του τελικού καταναλωτή. Η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, σε συνδυασμό με την ευελιξία προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς, συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αυξήσει τα έσοδά της, σε αντίθεση με τις πιέσεις που εξακολουθούν να καταγράφονται σε επιμέρους τμήματα της αγοράς, όπως αποτυπώνεται και στις οικονομικές καταστάσεις που ακολουθούν», τονίζεται επίσης.

«Η εταιρεία διατήρησε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση, με πολύ καλή ρευστότητα, υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση και ευρεία πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, εξασφαλίζοντας ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Παράλληλα, η συνετή πιστωτική πολιτική και η αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων συνέβαλαν στη διατήρηση περιορισμένου πιστωτικού κινδύνου, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευρωστία της εταιρείας», επισημαίνεται, ακόμη.

Με 56 χρόνια ιστορία…

Η BINGO A.E.B.E. ιδρύεται το 1970 στην Αγία Ζώνη στην Κυψέλη ως βιοτεχνία με αντικείμενο την παραγωγή γκοφρετών.

Από το 1993, όταν εντάχθηκε στις εταιρείες της οικογένειας Τόττη, η Tottis Bingo ΑΕΒΕ διαγράφει μία εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης και τα προϊόντα της, σε συνδυασμό με αυτά της βιομηχανίας Tottis Foods International, διανέμονται σε 30.000 σημεία πώλησης πανελλαδικά και σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Μέχρι και σήμερα, που παραμένει εξ ολοκλήρου ελληνική και στην ιδιοκτησία της οικογένειας Τόττη, η εταιρεία παράγει το σύνολο των προϊόντων της στην Ελλάδα, στην ιδιόκτητη, υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα που διαθέτει στον Γέρακα Αττικής. Με εμβαδόν 8.500m², σε μία ευρύτερη έκταση 20.000m², η μονάδα έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα μεγαλύτερη των 10.000 τόνων.

Παράλληλα, διατηρεί υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, τα οποία υποστηρίζουν την εμπορική δραστηριότητα και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση της αγοράς στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα.

Η διάθεση των προϊόντων της πραγματοποιείται μέσω εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου πωλήσεων, το οποίο καλύπτει τόσο τις μεγάλες οργανωμένες αλυσίδες λιανικής όσο και τα σημεία μικρής λιανικής, ενώ η εξαγωγική της δραστηριότητα εκτείνεται σε περισσότερες από 40 χώρες.

Οι εταιρείες Tόττη δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και στον κλάδο της συσκευασίας. Έχουν σαν κύριο αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση συσκευασμένων γλυκών και αλμυρών σνακ καθώς και υλικών συσκευασίας. Πρόκειται για τις Tottis Bingo, Tottis Foods International και Tottis Pack. Τα προϊόντα τους παράγονται αποκλειστικά στην Ελλάδα.