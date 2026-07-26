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Ρουμανία: F-16 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της

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Ρουμανία: F-16 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της
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«Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα», ανακοίνωσε το υπ. Άμυνας.

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για τρίτο παρόμοιο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες.

«Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα» αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ρουμανία
Drone
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