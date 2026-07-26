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Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: 1.354 θάνατοι επί συνόλου 3.075 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

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Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: 1.354 θάνατοι επί συνόλου 3.075 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
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Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Σε 3.075 ανέρχονται τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου η επιδημία που κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου έχει στοιχίσει τη ζωή σε 1.354 ανθρώπους, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Σάββατο οι αρχές της χώρας.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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