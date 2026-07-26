Μαίνονται οι πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις και «στάχτη» χιλιάδες στρέμματα

Οκτώ δήμοι εκκενώνονται κοντά στο Τολέδο και περίπου 8.000 κάτοικοι κοντά στο Μπορντό κλήθηκαν να απομακρυνθούν.

Τελευταία ενημέρωση 11:19

Οι ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ του Σαββάτου την εκκένωση άλλων οκτώ δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του.

«Λόγω της δασικής πυρκαγιάς, εκδόθηκε προειδοποίηση για την εκκένωση των κάτωθι δήμων του Τολέδο: Μπουεναβεντούρα, Ναβαμορκουέντε, Ρεάλ ντε Σαν Βιθέντε, Χινοχόσα ντε Σαν Βιθέντε, Καστίγιο ντε Μπαγιουέλα, Γκαρσιοτούμ, Νούνιο Γκόμεθ και Πελαουστάν», αναφέρει η ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

«Η κατάσταση είναι περίπλοκη», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. «Σήμερα, είμαστε λίγο πιο απαισιόδοξοι από χθες. Οι καιρικές συνθήκες, όπως διαπιστώσατε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, δεν βοήθησαν καθόλου. Η νύχτα δεν προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεν θα είναι διόλου εύκολη για εμάς», συμπλήρωσε.

Γαλλία: Νέες εκκενώσεις περιοχών κοντά στο Μπορντό

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της μητρόπολης του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε «καμένη έκταση», ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ, η οποία από την Τετάρτη έχει απομακρύνει συνολικά 220.000 άτομα.

Στην ενημέρωση της προς τα μέσα ενημέρωσης, η νομαρχία διευκρινίζει ότι ο αυτοκινητόδρομος Α63 μεταξύ Μπορντό και Ισπανίας παρέμενε κλειστός σε μήκος 60 χιλιομέτρων.

Η πυρκαγιά αυτή συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των σημαντικότερων που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το 1949, η μεγάλη πυρκαγιά που είχε καταστρέψει το δάσος των Λαντ της Γασκώνης -η πιο θανατηφόρα που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γαλλία- είχε καταστρέψει περίπου 500.000 στρέμματα.

Με την απομάκρυνση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατοίκων και από άλλους δήμους που βρίσκονται νοτιοανατολικά της λεκάνης ή κοντά στη μητρόπολη, δηλαδή 55.000 ατόμων, ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από την Ζιρόντ ανέρχεται πλέον σε 220.000 άτομα, κάτι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών.

Σε ενημέρωση που δόθηκε στις 02:00 το πρωί, η νομαρχία είχε αναφερθεί σε «ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς» στις αρχές της νύχτας, η οποία οφειλόταν «στην ξηρή βλάστηση» και στον «άνεμο, με ριπές που έφταναν έως και τα 40 χλμ./ώρα».

Σύμφωνα με χάρτη που δημοσίευσαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και απεικονίζει την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η φωτιά κατευθύνθηκε προς τα νοτιοανατολικά, προς την Μαρσεπρίμ, μια κοινότητα στο νομό Ζιρόντ που βρίσκεται κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή SNCF, μεταξύ Μπορντό και Αρκασόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ