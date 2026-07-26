Η Εθνική Ομάδα πόλο κατέκτησε το World Cup - Συγχαρητήρια από Μητσοτάκη, Τασούλα

Η Εθνική Ομάδα πόλο κατέκτησε το World Cup

Η Εθνική Ομάδα πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ στο πρώτο λεπτό με το εύστοχο πέναλτι του Αργυρόπουλου, το οποίο κέρδισε ο Χαλυβόπουλος. Οι Ούγγροι απάντησαν αμέσως με τον Βίσμερκ σε παίκτη παραπάνω. Ο Κάκαρης πήρε μπρος και διαμόρφωσε το 3-1, τη μία τραβώντας δύο αμυντικούς και δίνοντας πάσα στον Παπαναστασίου που σούταρε μόνος του και την άλλη με εκπληκτικό γυριστό.

Στη συνέχεια, ο κεραυνός του Σκουμπάκη τρύπησε τον Τσόμα, με σουτ πίσω από τα έξι μέτρα και έδωσε καθαρό προβάδισμα για την Ελλάδα που είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Οι Μαγυάροι πείσμωσαν και μείωσαν σε 5-4 με τον Νάγκι έπειτα από κόντρα και έφεραν το ματς σε μία σχετική ισορροπία, εκμεταλλευόμενοι την επιθετική αδράνεια των Ελλήνων.

«Χρυσή ιστορία στην Αυστραλία»

Την επιτυχία της εθνικής χαιρέτισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο X. «Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μάς χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!», σημειώνει.

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 26, 2026

«Μας κάνατε υπερήφανους»

«Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μάς έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα, έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο», σημειώνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασσούλας.

Όπως προσθέτει: «Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους υπερήφανους».