Σκληρή επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση από τον Ερντογάν

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και με αιχμηρή ρητορική κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του AKP στην 'Αγκυρα.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και με αιχμηρή ρητορική κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του AKP στην 'Αγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης δεν είναι συγκυριακό αλλά βαθιά ιδεολογικό.

«Το βασικό πρόβλημα είναι η νοοτροπία τους. Αν συνεχίσετε με αυτή τη νοοτροπία, θα φάτε ακόμα περισσότερα χαστούκια από τον λαό. Αν δεν διορθώσετε τη στάση σας και δεν ακολουθήσετε μια ρεαλιστική πολιτική, θα καταλήξετε να μοιάζετε ακόμα περισσότερο με κοτσύφι που έχει φάει μούρα», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις εσωκομματικές διαμάχες στο CHP και τις δικαστικές εξελίξεις, τόνισε ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της αντιπολίτευσης.

Όπως δήλωσε: «Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή τη νομική διαμάχη είναι στελέχη του CHP και η δικαιοσύνη αποφάσισε με βάση τα στοιχεία».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα εμπλακεί στις εσωτερικές συγκρούσεις της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στο έργο της.

«Δεν μας αφορά η εσωτερική δίνη στο CHP, εφόσον δεν επηρεάζει τη δημόσια τάξη και την πολιτική σταθερότητα», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ