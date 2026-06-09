Ν. Δένδιας: Συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη Συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία

«Συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη Συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία, την οποία συνυπέγραψα με τον τότε Ιταλό ομόλογό μου, υπουργό Εξωτερικών, Luigi Di Maio.

«Συμπληρώνονται 6 χρόνια από τη Συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία, την οποία συνυπέγραψα με τον τότε Ιταλό ομόλογό μου, υπουργό Εξωτερικών, Luigi Di Maio. Με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια που ακολούθησε, μεγαλώσαμε την Ελλάδα. Διαμηνύσαμε urbi et orbi ότι μοναδική οδός επίλυσης μιας διαφοράς είναι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.