Παπαθανάσης: Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Άτυπη Υπουργική Σύνοδο της ΕΕ

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η Νησιωτικότητα, το Δικαίωμα Παραμονής στον τόπο μου, η ενίσχυση της απασχόλησης, των υποδομών, της πρόσβασης σε στέγαση και υπηρεσίες.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στην Άτυπη Υπουργική Σύνοδο για την Πολιτική Συνοχής με επίκεντρο τη «Νησιωτικότητα και το Δικαίωμα Παραμονής στον τόπο μου» (“Right to Stay”), που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Παπαθανάσης ανέδειξε την ανάγκη αντιμετώπισης των δημογραφικών και αναπτυξιακών προκλήσεων, μέσω ενίσχυσης της απασχόλησης, των υποδομών και της πρόσβασης σε στέγαση και υπηρεσίες. Καθώς και την προτεραιότητα που δίνει η Ελλάδα σε ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής που θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλες τις περιφέρειες, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα νησιά, τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Τόνισε ακόμα, την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής, που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών αυτών, προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η εδαφική και περιφερειακή συνοχή.

Η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά πρέπει να βασίζεται σε τοποκεντρικές πολιτικές (place based), οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Οι επίμονες περιφερειακές ανισότητες και δημογραφικές πιέσεις ενισχύουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποδυνάμωσης της περιφέρειας και καθιστούν αναγκαία τη λήψη στοχευμένων μέτρων, υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαθανάσης παρουσίασε επίσης, παρεμβάσεις για τη Νησιωτικότητα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το «GRecoISLANDS». Μια στρατηγική πρωτοβουλία του ΕΣΠΑ 2021-2027, όπου με πόρους 230 εκ. ευρώ, μέσα από διαφορετικά προγράμματα και τη συνεργασία όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά με ολοκληρωμένο τρόπο και όχι αποσπασματικά, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της νέας εποχής με στόχο ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες σε μικρά νησιά των Περιφερειών Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, σε πρώτη φάση.

Η άτυπη Σύνοδος της Λευκωσίας αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για την προώθηση μιας πιο συνεκτικής και στοχευμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, όπου η στρατηγική για τα νησιά και το “Right to Stay”- ως έννοια συμπληρωματική του δικαιώματος κινητικότητας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η επιλογή παραμονής δεν αποτελεί περιορισμό αλλά ουσιαστική δυνατότητα ανάπτυξης- συνδέονται άμεσα με το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής και την κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

