Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής ο Κ. Κόλλιας μετά την απώλεια του N. Ταγαρά

Ευδόκιμη θητεία στον Κωνσταντίνο Κόλλια ευχήθηκαν ο προδρεύων Πάρις Κουκουλόπουλος, αλλά και ο παριστάμενος υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Τον νενομισμένο όρκο ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και ενώπιον εκπροσώπου της Εκκλησίας έδωσε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, ως βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Κόλλιας ορκίστηκε βουλευτής μετά την απώλεια του Νικόλαου Ταγαρά.

Ευδόκιμη θητεία στον Κωνσταντίνο Κόλλια ευχήθηκαν ο προδρεύων Πάρις Κουκουλόπουλος, αλλά και ο παριστάμενος υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Και οι δύο αναφέρθηκαν και στην απώλεια του Νικόλαου Ταγαρά, «ενός ξεχωριστού ανθρώπου, ιδιαίτερα υψηλής ικανότητας και ευφυίας», και «ενός ανθρώπου γνήσια μετριοπαθούς, ταπεινού και ευπρεπούς», όπως είπαν.