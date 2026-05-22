Υποκλοπές: Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική

Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 ΟΧΙ και 6 ΝΑΙ, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ονομαστικής φανερής ψηφοφορίας:

Σε σύνολο 161 παρόντων βουλευτών, 155 βουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν ενώ έξι βουλευτές -πέντε από την Πλεύση Ελευθερίας και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος- τάχθηκαν υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Από τη ΝΔ απουσίαζε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος.

Νωρίτερα, αμέσως μετά τις ομιλίες των αρχηγών τους, είχαν αποχωρήσει όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατήγγειλε τη θέση της ΝΔ για απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αντί για πλειοψηφία των 2/5 του συνόλου των βουλευτών, δηλαδή 120 ψήφοι που ήταν μέρος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. «Συντελέστηκε ένα ακόμα επεισόδιο στη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και επιβλήθηκε ένα ακόμα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» κατήγγειλαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΕΛΛΥ, ΝΙΚΗ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Η ΝΔ, δια του εισηγητής της, Μάκη Βορίδη, επικαλέστηκε το άρθρο 68 παρ. 2 του Συντάγματος που ορίζει ότι για θέματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας, εξωτερικής πολιτικής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ