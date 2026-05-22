ΗΠΑ: Κατώτερη των περιστάσεων η «αυτοψία» των Δημοκρατικών για την ήττα του 2024

Το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε τελικά χθες την έκθεση για τα αίτια της ήττας της Κάμαλα Χάρις απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε τελικά χθες την έκθεση για τα αίτια της ήττας της Κάμαλα Χάρις απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024. Αλλά η πολυαναμενόμενη «αυτοψία», που δημοσιεύθηκε έπειτα από την κατακραυγή που προκάλεσε η αρχική απόφαση μη δημοσίευσης, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, αφήνει αναπάντητα βασικά ερωτήματα και δεν παρέχει τελικά συμπεράσματα.

«Για λόγους απόλυτης διαφάνειας, δίνω στην δημοσιότητα την έκθεση όπως την λάβαμε, στο σύνολό της, χωρίς τροποποιήσεις και περικοπές», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Κεν Μάρτιν, που είχε παραγγείλει την έκθεση μετά την συντριπτική ήττα στις προεδρικές εκλογές της Κάμαλα Χάρις η οποία έγινε προεδρική υποψήφια έκτακτης ανάγκης μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα για την επανεκλογή του.

Ο Κεν Μάρτιν αντιμετώπιζε τεράστια πίεση τους τελευταίους μήνες από τις τάξεις του Δημοκρατικού Κόμματος και τους υποστηρικτές για την δημοσίευση της «νεκροψίας».

Η έκθεση αυτή «δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μου και δεν θα ανταποκριθεί στις δικές σας απαιτήσεις, αλλά το κάνω αυτό διότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μπορέσουν να εμπιστευθούν το Δημοκρατικό Κόμμα και τον λόγο μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κεν Μάρτιν.

Το έγγραφο αριθμεί 200 σελίδες. Αλλά το κεφάλαιο συμπέρασμα» είναι άδειο. Στην θέση του υπάρχει σημείωση με κόκκινο του κόμματος: «Αυτό το κεφάλαιο δεν παραδόθηκε από τον συντάκτη».

«Οι πηγές, οι συνεντεύξεις ή τα υποκείμενα στοιχεία για πολλές από τις διαπιστώσεις που περιέρχονται εδώ δεν έχουν παραδοθεί στο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις υποστηριζόμενες θέσεις», σημειώνεται επίσης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο Πολ Ριβέρα, ένας σύμβουλος του Δημοκρατικού Κόμματος -και φίλος του Κεν Μάρτιν- είναι ο συντάκτης της έκθεσης που εργάσθηκε με μερική απασχόληση για την σύνταξή της.

Ούτε ο Τζο Μπάιντεν, ούτε η Κάμαλα Χάρις, ούτε κορυφαία στελέχη της προεκλογικής εκστρατείας των Δημοκρατικών δεν ερωτήθηκαν από τον Πολ Ριβέρα για την σύνταξη της αυτοψίας της εκλογικής ήττας του 2024, σχολίασε το CNN.

Από την έκθεση απουσιάζει το ζήτημα της υποστήριξης της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν προς τον πόλεμο στην Γάζα, ζήτημα που θεωρείται, ωστόσο, ένας από τους βασικούς λόγους της εκλογικής ήττας των Δημοκρατικών, καθώς αποξένωσε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του, κυρίως τους νέους.

Η έκθεση αποφαίνεται ότι οι Δημοκρατικοί έχασαν έδαφος απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ λόγω της υποχρηματοδότησης των πολιτειακών κομματικών οργανώσεων και «της ανικανότητας ή απροθυμίας του κόμματος να ακούσει όλους τους ψηφοφόρους», ενώ μετά την εκλογική νίκη του Μπαράκ Ομπάμα το 2008, το κόμμα βρίσκεται σε κατάσταση «καθήλωσης ή υποχώρησης», σύμφωνα με τον συντάκτη.

Η αυτοψία κατηγορεί επίσης τον μηχανισμό του Λευκού Οίκου του Τζο Μπάιντεν ότι απέτυχε να υποστηρίξει την Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρο αφήνοντάς την αποδυναμωμένη όταν ο Μπάιντεν αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά από την κούρσα τον Ιούλιο 2024.

Η έκθεση επικεντρώνει στα δημογραφικά στοιχεία της ψηφοφορίας στην οποία η Κάμαλα Χάρις είχε μεγάλες απώλειες στην κοινότητα των Λατίνων, στις αγροτικές περιφέρειες και στους άνδρες ψηφοφόρους σε πολλές αμερικανικές πολιτείες και καταλήγει σε προτροπή για «λιγότερα αφηρημένα θέματα και πολιτικές ταυτότητας».

Η υποχώρηση της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κονγκρέσο. Αλλά το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται ακόμη σε αναζήτηση ενός ενωτικού συνθήματος για την πορεία του προς τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Δημοσκόπηση των New York Times/Siena College αυτής της εβδομάδας έδειξε ότι υπάρχει ευρεία απογοήτευση στις τάξεις των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί δείχνουν να διαθέτουν σημαντικό προβάδισμα έναντι των Ρεπουμπλικανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ