Δυσοσμία στην Αττική: Το ΕΛΚΕΘΕ αποκλείει φυσική προέλευση από τον Σαρωνικό

Ανακοίνωση εξέδωσε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με αφορμή την έντονη δυσοσμία που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Αττικής την περασμένη Τρίτη (19/5) η οποία εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα.

Έπειτα από μετρήσεις και αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων το ΕΛΚΕΘΕ εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ή ανοξικών συνθηκών στον Εσωτερικό Σαρωνικό που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο.

Το ΕΛΚΕΘΕ υπενθυμίζει ότι ως εθνικός ερευνητικός φορέας για το θαλάσσιο περιβάλλον, παρακολουθεί διαχρονικά την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων περιοχών του Σαρωνικού, της Ελευσίνας, των Μεγάρων και του Νότιου Ευβοϊκού, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργασιών, μεταξύ άλλων και με την ΕΥΔΑΠ. Οι έρευνες εντάσσονται τόσο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των υδάτων όσο και στη συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της Ψυττάλειας.

Για τις ανάγκες των ανωτέρω προγραμμάτων περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» πραγματοποίησε αποστολές στον Σαρωνικό Κόλπο στις 10 και στις 19 Μαΐου 2026. Η δεύτερη αποστολή συνέπεσε χρονικά με την ημέρα κατά την οποία αναφέρθηκε το συμβάν οσμών στην Αττική και περιλάμβανε εργασίες πεδίου για την οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές του Εσωτερικού Σαρωνικού.

Τι δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία

Οι μακροχρόνιες μετρήσεις και οι σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν υποδεικνύουν την ύπαρξη εκτεταμένων ανοξικών λεκανών στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο.

Δεν έχουν καταγραφεί, στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων παρακολούθησης, συγκεντρώσεις υδρόθειου στον πυθμένα που να δικαιολογούν εκτεταμένη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις μαζικής έξαρσης φυτοπλαγκτονικών πληθυσμών ή εκτεταμένων διεργασιών αποσύνθεσης που θα μπορούσαν να συνδεθούν με έντονη παραγωγή δύσοσμων αερίων.

Δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα ωκεανογραφικά και μετεωρολογικά δεδομένα φαινόμενο ανάβλυσης (upwelling) που θα μετέφερε μεγάλες ποσότητες ανοξικών θαλάσσιων υδάτινων μαζών προς την επιφάνεια.

Κατά την αποστολή του «ΑΙΓΑΙΟ» στις 19 Μαΐου 2026 δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές εργασίες.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, συνεχίζει να παρακολουθεί το ζήτημα με επιστημονική υπευθυνότητα, να αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα και να αναλύει όλες τις πιθανές παραμέτρους που σχετίζονται με το συμβάν. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί νέα στοχευμένη αποστολή δειγματοληψίας στον Εσωτερικό Σαρωνικό Κόλπο και στον Κόλπο της Ελευσίνας, στα πλαίσια των υφιστάμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών προϋποθέτουν ψυχραιμία, διαφάνεια και τεκμηρίωση. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα συνεχίσει να συμβάλλει στη δημόσια ενημέρωση με βάση πραγματικά δεδομένα, συστηματικές μετρήσεις και επιστημονικά ελεγμένη γνώση, καταλήγει.