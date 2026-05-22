Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Ανοιχτή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων - Oι προϋποθέσεις και οι «κόφτες»

Αντίστροφη μέτρηση για το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης των 800 εκατ. ευρώ. Ποια μέτρα ενεργοποιούνται από τον Ιούνιο.

Περιθώριο έως και το τέλος του έτους θα έχουν φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι για να εντάξουν παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση. Στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώνονται και τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, μαζί με τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστα έως 21 Απριλίου 2026. Οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 δεν μπορούν να υπαχθούν στο νέο καθεστώς και θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Η ρύθμιση των 72 δόσεων ανοίγει μόνο στους οφειλέτες που τακτοποιήσουν (εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση) τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά.

Με τη νέα παρέμβαση, το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες, διατηρώντας παράλληλα αυστηρό πλαίσιο συμμόρφωσης για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση.

Οι όροι και τα οφέλη

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου με τους οφειλέτες να έχουν χρονικό περιθώριο για να αποφασίσουν εάν θα ενταχθούν στο νέο σχήμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχουν τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο άλλες οφειλές που δεν εντάσσονται στο νέο σχήμα.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση καθορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο 5,84% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Για όσους παραμένουν συνεπείς προβλέπονται σημαντικές διευκολύνσεις, όπως η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, η αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και το «πάγωμα» ποινικών διώξεων για χρέη προς το Δημόσιο. Παράλληλα, αναστέλλονται διαδικασίες κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία όσο η ρύθμιση παραμένει ενεργή.

Τα μέτρα στήριξης

Στο ίδιο νομοσχέδιο εντάσσονται και οι πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών καθώς μεταξύ άλλων προβλέπονται: