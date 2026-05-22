ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Μηταράκης απαντούν με πολυσέλιδα υπομνήματα στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Πολυσέλιδα υπομνήματα στα οποία εκθέτουν λεπτομερώς τις απαντήσεις τους σε όσα ζητήματα θέτουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς σχετικά με εικαζόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2021, παρέδωσαν οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης.

Οι δύο ελεγχόμενοι προσήλθαν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με πρόθεση να δώσουν σήμερα ανωμοτί κατάθεση χωρίς να κάνουν χρήση του δικαιώματος που έχουν για να λάβουν προθεσμία.

Οι πρώην υπουργοί, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο τους Μιχάλη Δημητρακόπουλο, σε δηλώσεις τους, για την κλήση τους με την ιδιότητα του υπόπτου για διάπραξη αδικήματος σχετικά με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπαν κατά την είσοδό τους πως δεν προκύπτουν παράνομες ενέργειές τους. Τόνισαν δε, επικαλούμενοι έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου ότι δεν διαπιστώνεται ζημιά του δημοσίου από τις ελεγχόμενες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ