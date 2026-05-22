Ημερίδα της Επ. Ανταγωνισμού με θέμα «Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης – Εξελίξεις και Προοπτικές»

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης: εξελίξεις και προοπτικές», την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30, στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Η ημερίδα θα επικεντρωθεί στα πλέον πρόσφατα και καίρια ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, στις εξελίξεις της νομολογίας, καθώς και στις σύγχρονες προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των σχετικών κανόνων.

Το πρόγραμμα της ημερίδας και δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ενίσχυση της διαφάνειας, την προώθηση του δημόσιου διαλόγου και τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με κρίσιμα ζητήματα του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού.