Λαγκάρντ: Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν εντός στόχου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνες με τον στόχο του 2%, παρά την επιδείνωση του αντίκτυπου από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ενώ η ενεργειακή κρίση ωθεί προς τα πάνω τον πληθωρισμό και επιβαρύνει την οικονομία, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σε γενικές γραμμές καλά θεμελιωμένες», δήλωσε την Παρασκευή στη Λευκωσία.

Μιλώντας μετά από συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, δήλωσε ότι «οι επιπτώσεις του πολέμου στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια του σοκ στην τιμή της ενέργειας και την κλίμακα των έμμεσων επιπτώσεών του».

Η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να αυξήσει τα επιτόκια στην συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου, αν και η Λαγκάρντ τόνισε ότι δεν πρόκειται να δώσει «πολλές ενδείξεις» για το τι θα συμβεί τότε.

«Θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια προσέγγιση που εξαρτάται από τα δεδομένα και σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά, προκειμένου να καθορίσουμε την καταλληλότερη στάση νομισματικής πολιτικής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου μας για 2%», είπε, επαναλαμβάνοντας τη «σταθερή δέσμευσή της για σταθερότητα των τιμών εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας».