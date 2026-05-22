Αύξηση 4,1% στις τιμές οικοδομικών υλικών τον Απρίλιο

Αύξηση 4,1% κατέγραψε τον Απρίλιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2025, είχε καταγραφεί αύξηση 3,3%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,0% έναντι μείωσης 0,01% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 - Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 - Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 4,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 4,1%.

Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,0%.

