Πόσα χρήματα παίρνει η ομάδα που θα κερδίσει την Ευρωλίγκα

Αυξημένο το χρηματικό έπαθλο για την κατάκτηση του Final Four. Διπλάσιο το ποσό για τον φιναλίστ από πέρυσι. Τι έλαβαν οι Τοπ 16.

Ολυμπιακός - Φενέρ και Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης πέφτουν στη μάχη του Final Four στο Telekom Center Athens με στόχο την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ενώ το χρηματικό έπαθλο για τη νικήτρια ομάδα έχει αυξηθεί σημαντικά για τη σεζόν 2025-2026.

Ειδικότερα, όποιος εκ των 4 συλλόγων υπό τις οδηγίες των Γιώργου Μπαρτζώκα, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Πέδρο Μαρτίνεθ και Σέρτζιο Σκαριόλο βρεθεί στην κορυφή του βάθρου του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα βάλει στα ταμεία του 2,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 600.000 εκατ. ευρώ από τα 1,8 εκατ. ευρώ που έλαβε πέρυσι το σύνολο του «Σάρας».

Η φιναλίστ στην τελική φάση της διοργάνωσης, θα αμειφθεί με 2,1 εκατ. ευρώ (ποσό υπερδιπλάσιο από το 1 εκατ. ευρώ που πήρε πέρυσι η Μονακό, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη).

Ακολούθως, η ομάδα που θα κατακτήσει την τρίτη θέση αφού δεν καταφέρει να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη διεκδίκηση του τίτλου, θα δει στον τραπεζικό της λογαριασμό 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος η 4η θα προσθέσει 1,5 εκατ. ευρώ στον «κουμπαρά» της.

Παράλληλα, έχουν γίνει γνωστά και τα χρηματικά έπαθλα που εισέπραξαν οι υπόλοιπες 12 ομάδες της διοργάνωσης, με βάση τη βαθμολογία μετά τα play in. Η Ζαλγκίρις που τερμάτισε στην 5η θέση «τσίμπησε» 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη στηρίχθηκε με 1,05 εκατ. ευρώ όντας έκτη.

Ο Παναθηναϊκός των Δημήτρη Γιαννακόπουλου και Εργκίν Αταμάν, που φιλοξενεί το μεγάλο ιβέντ και υπέστη reverse sweep (από 0-2 σε 3-2 από την ομάδα του Ζαν Μοντέρο) και δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το όγδοο αστέρι στο σπίτι του, κέρδισε 900.000 ευρώ.

Οι Μονεγάσκοι που έχασαν με «σκούπα» από τους «ερυθρόλευκους» και βρέθηκαν στην 8η θέση έβαλαν στην τσέπη τους 750.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, για την 9η Μπαρτσελόνα δόθηκαν 675.000 ευρώ, για τον 10ο Ερυθρό Αστέρα 600.000 ευρώ, για την 11η πρωτοεμφανιζόμενη Ντουμπάι 525.000 ευρώ, για την 12η Μακάμπι 450.000 ευρώ, για την 13η Μπάγερν 375.000 ευρώ, για την 14η Μιλάνο 300.000 ευρώ, για την 15η Παρτίζαν 225.000 ευρώ και για την 16η Παρί 150.000 ευρώ.