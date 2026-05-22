ΟΔΔΗΧ: Έσοδα 71,8 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο και μείωση των εγγυήσεων για τον Ηρακλή το α' τρίμηνο

Έσοδα 71,8 εκατ. ευρώ από προμήθειες του προγράμματος Ηρακλή εισέπραξε το Δημόσιο το πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξοφλήθηκαν ομόλογα πρώτης διαβάθμισης (senior) ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να μειωθούν ισόποσα οι εγγυήσεις που έχει παράσχει το Ελληνικό Δημόσιο στο πρόγραμμα Ηρακλή για την μείωση των κόκκινων δανείων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δελτίο Δημοσίου Χρέους, στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2026 το ύψος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για το πρόγραμμα Ηρακλή μειώθηκε στα 16,7 δισ. ευρώ από 17,1 δισ. ευρώ.

Το ύψος των εγγυήσεων θα ήταν ακόμη χαμηλότερο αν το Ελληνικό Δημόσιο δεν χορηγούσε στη διάρκεια του 2025 πρόσθετες εγγυήσεις ύψους 2,3 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα Ηρακλή προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων της Τράπεζας Αττικής (νυν Credia Bank) της Εθνικής και της Alpha Bank.

Η εξόφληση των ομολόγων κύριας διαβάθμισης δίνει τη δυνατότητα σε διαχειριστές κόκκινων δανείων οι οποίοι κατέχουν τα ομόλογα χαμηλότερης διαβάθμισης που προέκυψαν από τις ττιλοποιήσεις όπως αποτυπώνεται στην απάντηση που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η doValue για την τιτλοποίηση Cairo της Eurobank στο Χρηματιστήριο να επαναγοράσουν τα κόκκινα δάνεια του προγράμματος Ηρακλή τα οποία έχουν μεταφερθεί στις εταιρείες ειδικού σκοπού στην Ιρλανδία. Η doValue μπορεί να ενεργοποιήσει το εν λόγω δικαίωμα σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκων, εφόσον κρίνει ότι οι αποτιμήσεις είναι συμφέρουσες, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο τίμημα στους ομοιούχους επενδυτές οι οποίοι όμως φαίνεται να αντιδρούν από την εξέλιξη αυτή.

Yπενθυμίζεται ότι το 2025 το Δημόσιο εισέπραξε προμήθειες ύψους 293,3 εκατ. ευρώ για τις εγγυήσεις του προγράμματος Ηρακλή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ