Μαρινάκης: Οι βουλευτές πρέπει να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι με αποχώρηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον ERTNEWSRADIO και αναφερόμενος στη συζήτηση στη Βουλή, τόνισε πως η ένταση είναι τεχνητή και πως «η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεμπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια -θεωρώ- νομική τεκμηρίωση». «Η αντιπολίτευση επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, τη φυγή. Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε», σημείωσε.

Για το παρεμπίπτον ζήτημα που τέθηκε σήμερα και τι το διαφοροποιεί από το ‘22 όπου τότε δεν απαιτήθηκαν 151 ψήφοι, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο Μάκης Βορίδης είπε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά τη λειτουργία της ΕΥΠ και συνεπώς σχετίζεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής. Απαντώντας στο ερώτημα γιατί το 2022 που συστάθηκε και πάλι εξεταστική επιτροπή, δεν ειπώθηκαν αυτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως τότε η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, είχε ψηφίσει ”παρών”.

«Άρα, δεν ήταν κατά ούτως ώστε να θέσει κάποιο παρεμπίπτον ζήτημα». «Δεύτερον, η υπόθεση από το 2022 ερευνάτο ενδελεχώς από τη Δικαιοσύνη - η οποία έχει εκδώσει τρεις διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο για την όποια εμπλοκή κρατικών λειτουργών, όπου έχει δώσει και για πολλά άλλα ζητήματα σαφέστατες απαντήσεις, νομικά τεκμηριωμένες που αδυνατούμε εκ του ρόλου μας -και αλίμονο αν ίσχυε το αντίθετο- να σχολιάσουμε. Και έχει εκδοθεί και μια πρωτόδικη απόφαση για τέσσερις ιδιώτες η οποία έχει εφεσιβληθεί και εκκρεμεί ο δεύτερος βαθμός. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, νέο, που να μην το ερευνά η Δικαιοσύνη, κάποιο νέο δεδομένο, που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει εξεταστική. Τώρα, ως προς την επιπλέον, το 120-151, ζητήματα εθνικής ασφαλείας, εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, υπάρχει και η εμπειρία από το 2022 μέχρι σήμερα, όπου η αντιπολίτευση έχει αποδείξει -με την εμπειρία, μάλιστα, των προηγούμενων ημερών- ότι δεν σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες απορρήτου, εμπιστευτικότητας και μυστικότητας αυτών των συζητήσεων. Μιλάμε για την Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια, υπεύθυνη για την εθνική ασφάλεια της χώρας και πιστέψτε με, έχει συμβάλλει τα μέγιστα -χωρίς να μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες- σε πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς, που άπτονται και ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι και ο ίδιος ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη προ ημερών, είχε στην πραγματικότητα ομολογήσει ότι πρόκειται για ζητήματα εθνικής ασφαλείας. «Και το ξαναλέω: Η ΕΥΠ, οι αρμοδιότητές της, όπως πολύ αναλυτικά τα παρέθεσε ο κ. Βορίδης, εφάπτονται όλων όσων αναφέρει το άρθρο του Κανονισμού της Βουλής για αναγκαιότητα πλειοψηφίας 151 εδρών. Το βασικό, όμως, επιχείρημα δεν είναι το τι μας έδειξε η αντιπολίτευση ως στάση τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήταν ένα επιπλέον επιχείρημα. Το ξαναλέω: Το 2022 εμείς δεν ήμασταν κατά της Εξεταστικής, ούτως ώστε να θέσουμε ένα παρεμπίπτον ζήτημα. Εμείς ψηφίσαμε ”παρών”, έγινε η Εξεταστική, έπρεπε να γίνει μια εξεταστική, που οδήγησε όπου οδήγησε. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη ανέλαβε και πλέον θεωρούμε, όντες κατά και επί της ουσίας αλλά και επί του νομικού, ότι η όποια απόφαση έπρεπε να ληφθεί με τους 151 για τους λόγους που παρέθεσε ο κ. Βορίδης και τους υιοθετούμε πλήρως και τους επαναλαμβάνω κι εγώ για να συζητήσουμε και κάτι άλλο» σημείωσε και πρόσθεσε:

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα για σύσταση Εξεταστικής, ποιο είναι το παρεπίμπτον, όταν τίθεται ζήτημα εθνικής άμυνας, ή εξωτερικής πολιτικής δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Αυτό λέμε εμείς. Δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή, αλλά ότι συστήνεται με απόφαση πλειοψηφίας. Αυτό είπαμε. Εμείς δεν την μπλοκάραμε. Θέσαμε ένα θέμα, με νομικά επιχειρήματα, με βάση το οποίο έπρεπε να υπάρχουν 151 ψήφοι για να περάσει. Αυτή ήταν η θέση μας. Ψηφοφορία θα γινόταν, δηλαδή. Δεν είναι μόνο νομικές αντιφάσεις. Μόνο στο τίτλο της, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει για εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ στην υπόθεση. Ένα ερώτημα απλό, που το έβαλε και ο κ. Βορίδης: Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι; Προφανώς και έχει. Η προστασία εθνικών στρατηγικών, συμφερόντων, στρατιωτικών έχουν σχέση με την εθνική άμυνα; Αφού μιλάνε, λοιπόν, για παράνομες παρακολουθήσεις στρατιωτικών κλπ. κλπ., όλα αυτά δεν άπτονται ή ενδέχεται να άπτονται ζητήματα εθνικής ασφαλείας και άμυνας;».

Ερωτηθείς για τον ρόλο των προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών, ο κ. Μαρινάκης μεταξύ άλλων αναρωτήθηκε: «Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις να έχουν δώσει δικαίωμα στη μειοψηφία, του οποίου έχει γίνει χρήση, για εξεταστική; Εμείς το δώσαμε το δικαίωμα. Ξέρετε πολλές κυβερνήσεις να έχουν εκμηδενίσει τις εκπρόθεσμες τροπολογίες; Ξέρετε πολλές κυβερνητικές πλειοψηφίες να έχουν παραπέμψει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δύο διατελέσαντες υπουργούς, τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Τριαντόπουλο, στον φυσικό δικαστή για να κριθούν;».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση κατήργησε την αποσβεστική προθεσμία ενώ σχετικά με το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε «καταρχάς καλοδεχούμενη» και προσέθεσε: «Ζητάνε εκλογές. Εμείς έχουμε πει το 2027. Ζητάνε εκλογές, ενώ δεν ξέρουν αν θα είναι δεύτεροι -με βάση και τις δημοσκοπήσεις- και έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα. Και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι καλύτερα ακυβερνησία, έτσι έχουν πει στο συνέδριό τους, είναι η θέση Δούκα που έγινε θέση ΠΑΣΟΚ, παρά μία κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει μέσα την ”κακιά Δεξιά”, όπως μας ονομάζουν…. Χωρίς πρόγραμμα -εγώ δεν θυμάμαι κάποιο κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτε στο συνέδριο, ούτε τις τελευταίες μέρες, κάποιες αοριστίες έχουν ακουστεί και κάποιες επικίνδυνες προτάσεις όπως η τετραήμερη εργασία, που στη συνέχεια τη μάζεψαν και είπαν ”δεν, ναι, δεν εννοούσαμε για όλα, για παντού, έχει προϋποθέσεις, δεν είναι για όλους τους κλάδους”».

«Κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα, να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε, λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από βδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή. Και για να μην αφήνω κάτι αναπάντητο- για άλλη μια φορά θα πάει ”κουβά” μια πρόβλεψη περί της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και θα αποδειχθεί ότι είναι πιο η συνεκτική, συμπαγής, κοινοβουλευτική ομάδα. Κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας» συμπλήρωσε.

Για τη σημερινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να απαντάει στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνει λάθη. «Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών, να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, ή και στα δύο. Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο-σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει τον χρόνο της, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες», προσέθεσε ενώ σε ερώτηση αν ισχύει το «κανείς δεν περισσεύει» που «υιοθετήθηκε» στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε πως ισχύει και πως «δεν πρόκειται να βάλουμε ”νερό στο κρασί” μας σε πολιτικές και στρατηγικές επιλογές οι οποίες έχουν ισχυροποιήσει και μεγαλώσει τη χώρα». Επ' αυτού σημείωσε πως η Ελλάδα ήταν μια χώρα μαύρο πρόβατο και μέσα σε 7 χρόνια έχουν γίνει όσα δεν έγιναν στα υπόλοιπα 45 της μεταπολίτευσης.

«Ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι και ειδικά όσοι έχουν ηγηθεί της παράταξης είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Αλίμονο αν δεν ήταν. Αλλά όχι με το να μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα κόμμα, το οποίο να αναπαράγει μια ρητορική ακροδεξιών κομμάτων, μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, ενώ στο τέλος της ημέρας αυτό δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και το συμφέρον των πολιτών. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να χαρακτηρίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ηγηθεί της χώρας και της παράταξης και ως πρωθυπουργός συνέβαλε τα μέγιστα, ούτως ώστε η χώρα να κρατηθεί όρθια. Και ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος που κάποιες τοποθετήσεις θεωρώ ότι αδικούν αυτή την πορεία. Γιατί, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς ήταν από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτικών που υπέστησαν τα χειρότερα των επιθέσεων των λαϊκιστών, της ”πάνω και της κάτω πλατείας” και της ακροδεξιάς και της αριστεράς», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε:

«Τριάντα χρόνια ποιος άλλος Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε ζήτημα άρσης του παράνομου casus belli; Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έθεσε. Ως προς το ”φρενοκομείο”, για τη διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος του πολιτικού συστήματος ή της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο τελευταίος. Τον έχουνε πει ”προδότη”, τον έχουνε πει ”ενορχηστρωτή της συγκάλυψης”, τον έχουν κατηγορήσει για το οτιδήποτε. Αυτές οι συμπεριφορές που μπορεί να παραπέμπουν όπου πιστεύει ο καθένας, εγώ δεν θα τις χαρακτηρίσω, είναι συμπεριφορές τις οποίες έχουμε υποστεί. Δεν τις έχουμε επιδιώξει, ούτε τέλος πάντων δημιουργήσει ως κλίμα».

Σχετικά με την παρουσίαση του κόμματος από την κα Καρυστιανού, για το σύνθημα που ακούστηκε «μαζί σου Μαρία, να φύγει η μαφία» και την απάντησή της, ανέφερε: «Δημοκρατία έχουμε, έχει δικαίωμα κάθε συμπολίτης μας είτε να είναι υποψήφιος σε ένα κόμμα, είτε να κάνει κόμμα. Εμείς απαντάμε στη ατζέντα που θέτει η κοινωνία. Και ενώ παρακολουθούμε κάθε πολιτική εξέλιξη, δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε διαδικασία σχολιασμού της προσωπικής ατζέντας του οποιοδήποτε ή της οποιασδήποτε, η οποία μετατρέπεται σε κόμμα ή επιθετική ομιλία ή και τα δύο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ