Σαμαράς: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε «μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα αλλά και στο… «μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη» που έχει γίνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία.

«Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε "γη και ουρανό" να μάθει το τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας! Που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα "φύλλο και φτερό"; Κι όμως, υπάρχει: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη!», δήλωσε για την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε παρέμβασή του στην ολομέλεια. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα αλλά και στο… «μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη» που έχει γίνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία.

«Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κ. Μητσοτάκη. Σε μια ακόμη παράσταση αλαζονείας, στο Συνέδριο του κόμματός του, διερωτήθηκε ρητορικά: "Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3.00 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου;". Για την ακρίβεια, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Χίλαρι Κλίντον. Σύνηθες... Εννοούσε, δηλαδή, ότι είναι ο μόνος ικανός για πρωθυπουργός της Ελλάδας, κανείς άλλος δεν συγκρίνεται μαζί του... Κι αναρωτιέμαι: κτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα; Κι όταν του το είπαν, 3.00 το πρωί, τι έκανε;», αναρωτήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε και το «επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης», για τις υποκλοπές, ότι δηλαδή, «τέσσερις ιδιώτες, δύο εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το predator συγκεκριμένους στόχους», ανέφερε δηκτικά και πρόσθεσε ότι τα ερωτήματα για ένα τέτοιο αφήγημα είναι «γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις "ιδιώτες" να κάνουν υποκλοπές; Και πώς έγινε αυτό; Πού ήταν η έδρα τους; Και πώς επελέγησαν οι στόχοι; Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια;».

«Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε "γη και ουρανό" να μάθει το τι συνέβη; Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας! Που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα "φύλλο και φτερό"; Κι όμως, υπάρχει: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη!», είπε στο σημείο αυτό ο κ. Σαμαράς και πρόσθεσε: «Αποδεικνύεται ότι "τζάμπα" κτύπησε το τηλέφωνο στις 3.00 το πρωί. Απλώς διέκοψαν τον ύπνο του... Εκτός, κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να κτυπήσει το τηλέφωνο...».

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε παράλληλα: «Δεν μιλάμε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, οι οποίες επίσης δημιουργούν κάποια εύλογα ερωτήματα ως προς κάποια πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για το παράνομο λογισμικό predator! Οι υποψίες -μετά και από την απόφαση του Δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό- για τυχόν εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών ή μέρος αυτών με τους τέσσερις "ιδιώτες", δεν θα πρέπει να ερευνηθούν από το ίδιο το κράτος; Έχει κάποια βάση ο ισχυρισμός ενός κατηγορούμενου ότι η εταιρεία του, η οποία διαθέτει το predator, συναλλάσσεται μόνο με κρατικούς φορείς και κυβερνήσεις; Μία στο τόσο να έχει δίκιο, δεν πρέπει αυτό να ερευνηθεί από ένα σοβαρό κράτος; Γιατί δεν έχει συμβεί; Και γιατί δε συμβαίνει, έστω και τώρα; Κι εάν το κράτος -για κάποιους ακατανόητους λόγους- δεν το επιθυμεί, η Βουλή δεν πρέπει να το ερευνήσει, μετά και από τα στοιχεία της δίκης;».

Ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε σε όσα έγιναν σήμερα στη Βουλή και τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, λέγοντας: «Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι η όλη υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας! Σοβαρολογείτε; Το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνικής ασφάλειας. Τι άλλαξε; Κι εάν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα; Εννοείτε, τελικά, ότι εμπλέκεται το κράτος με τους "ιδιώτες"; Γιατί, τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος; Γιατί δεν θέλετε την έρευνα; Τι σας ενοχλεί;

Εκτός κύριοι της κυβέρνησης εάν ψεύδεστε. Εάν η αλήθεια είναι άλλη. Εάν η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή. Και κάτι συγκαλύπτετε. Αλλά εδώ μιλάμε για τη Δημοκρατία και την ποιότητά της. Και δεν μπορείτε κ. Μητσοτάκη να επικαλείστε την αναβάθμιση της ποιότητας της Δημοκρατίας, της ισονομίας και των δήθεν συνταγματικών δικαιωμάτων στον γάμο των ομόφυλων και στους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά να αδιαφορείτε για τις παράνομες παρακολουθήσεις και υποκλοπές του πολιτικού, στρατιωτικού, θεσμικού και οικονομικού συστήματος της χώρας! Για όνομα του Θεού! Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς αλλά ακόμα και αυτήν την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάστε κ.Μητσοτάκη;».

Διαβάστε επίσης: Υποκλοπές: Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση Εξεταστικής - Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Τα εθνικά θέματα

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα εθνικά θέματα: «Ο οδικός χάρτης της υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων, για το Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι κρυφός. Συστηματικά, εδώ και μια 5ετία περίπου, η ‘γαλάζια πατρίδα' του Ερντογάν, όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη με τετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική του κατευνασμού είναι μια φενάκη και οδηγεί στην αποθράσυνση των γειτόνων. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης, προβάλλουν και την επόμενη διεκδίκησή τους. Ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνον επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε κι έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς», είπε ο Αντώνης Σαμαράς και τόνισε ότι η κατάσταση τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. «Η εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασής της στο Αιγαίο, δεν είναι αστείο. Ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο ώστε αυτό να αποτελέσει την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Η κατάργηση των διεθνών Συνθηκών, η συνδιαχείριση δικών μας περιοχών, η επέκτασή της. Λίγο-λίγο", είπε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα. «Τα λάθη της κυβέρνησης δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα. Οι συνθήκες "περί φιλίας", οι υποκλίσεις, η κουβέντα "ας με πουν και μειοδότη", το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα, δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση.

Η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κ. Γεραπετρίτη, ότι εάν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε και ο υπουργός Εξωτερικών σ' εμάς, που μας λέγατε "επαγγελματίες ανησυχούντες"; Προειδοποιώ και πάλι: η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή fora και με όλες τις δυνατές συμμαχίες της πριν η Τουρκία νομοθετήσει. Δεν καταλαβαίνετε, επιτέλους, ότι πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι αργά;», είπε ο Αντώνης Σαμαράς και υπογράμμισε την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες ειδικά στην ΕΕ. «Να εξαντλήσουμε όλο το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα. Να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας. Να απειλήσουμε ακόμα και με αλλαγή στάσης, σε σειρά ζητημάτων. Και να απαιτήσουμε την προστασία του ευρωπαϊκού χώρου, με όλα τα διπλωματικά μας μέσα. Τώρα, όχι μετά», ανέφερε και έσπευσε να υπενθυμίσει ότι για τρεις λόγους ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, «για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφάλειάς μας». «Θα εγκαταλείψουμε τη θωράκιση της ασφάλειας;», αναρωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός καλώντας μάλιστα την κυβέρνηση να μην προκαλεί όσον αφορά τα οπλικά συστήματα.

«Μέχρι και για υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο λέγατε ορισμένοι. Και κάποιοι με εγκαλούσαν ότι δεν είπα "μπράβο" στην κυβέρνηση. Βέβαια εγώ είχα πει ότι η κίνηση ήταν σωστή, αλλά αναρωτιόμουν μήπως είχαν επικοινωνιακό χαρακτήρα όσα λέγατε… Και σας πρότεινα να αρπάξετε την ευκαιρία και να ζητήσετε συστάθμευση στην Κύπρο. Και μένω εδώ…», σημείωσε.

Μεταλλαγμένο κόμμα

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Αντώνης Σαμαράς επέκρινε με δριμύτητα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αναφέρθηκε στο σημερινό «μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη».

«Είμαι εδώ, στη Βουλή, από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός κανονικής τρικομματικής κυβέρνησης της Μεταπολίτευσης, στην πτωχευμένη Ελλάδα του 2012-2015. Την οποία, με τις θυσίες του ελληνικού λαού, κρατήσαμε όρθια μέσα στην Ευρώπη. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Έλληνας βουλευτής που ψηφίστηκε σε ηλικία 26 ετών. Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι -μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε- ο Κώστας Καραμανλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δυο -κυριολεκτικά- προχθές στο Συνέδριο ακόμα και από τα βίντεο της ιστορίας του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης. Και πολύ καλά έκανε από την πλευρά του... Διότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή», είπε και σημείωσε ότι «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη Δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και στην Παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πυξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ.Μητσοτάκη».

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι το «σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα Μητσοτάκη», είναι ένα πολιτικό μόρφωμα με μια "ποταμίσια ιδεολογία" του "ό,τι να 'ναι". Ένα συνονθύλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του Πολιτεύματος, με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης», είπε ο πρώην πρωθυπουργός.

Κλείνοντας την παρέμβαση του, ο κ. Σαμαράς είπε:

«Κυρίες και κύριοι βουλευτές: "Τρεις το πρωί" κτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον "φραπέ" και τον "χασάπη". Για τα Τέμπη, που τρία χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια, που θερίζει. Για τις απευθείας αναθέσεις, που σοκάρουν. Για την Κάσο, όπου ακόμα αγνοείται το καλώδιο. Για τη ασφάλεια, που έχει κτυπήσει aber alert. Για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή. Για την ερημωμένη επαρχία. Για τη νεολαία, που έχει μείνει χωρίς πυξίδα. Για την έντονη μυρωδιά που έχει κατακλύσει 3 μέρες την Αθήνα και κανείς δεν ξέρει τίποτα... "Τρεις το πρωί" κτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη "Γαλάζια Πατρίδα" του Ερντογάν. Την Αλβανία του Ράμα. Τα Σκόπια που είναι πια ανεξέλεγκτα. Το Ουκρανικό drone στη Λευκάδα...

Το πρόβλημα κ. Μητσοτάκη δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς…

Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, "η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο".

Φέρετε την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας. Δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας. Είστε πρωθυπουργός. Κι οφείλετε -έστω και τώρα- να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας.

Γιατί η Ελλάδα υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς κ. Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ