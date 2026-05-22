Σερβία: Το Συμβούλιο Ευρώπης προειδοποιεί για απειλές στα ανθρώπινα δικαιώματα

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σερβία έχει επιδεινωθεί εδώ και έναν χρόνο, επισημαίνει ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σερβία έχει επιδεινωθεί εδώ και έναν χρόνο, επισημαίνει ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά ακτιβιστών και δημοσιογράφων και σε καταγγελλόμενες καταχρήσεις της αστυνομίας κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ο Μάικλ Ο'Φλάχερτι ανησυχεί για την «βίαιη απάντηση» των αρχών στις διαμαρτυρίες που συνδέθηκαν με την κατάρρευση τον Νοέμβριο 2024 του στεγάστρου στον σταθμό του Νόβι Σαντ, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων και πυροδότησε τεράστιο κίνημα κατά της διαφθοράς με επικεφαλής τους φοιτητές και αίτημα την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

«Σωρεία πληροφοριών κάνουν λόγο για υπερβολική χρήση βίας εκ μέρους της αστυνομίας, συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών και κακομεταχείριση κατά την κράτηση», δηλώνει ο Ο'Φλάχερτι στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε έπειτα από ολιγοήμερη επίσκεψή του αυτήν την εβδομάδα στην Σερβία, κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Προειδοποιεί επίσης για τις απειλές κατά της ελευθερίας του Τύπου και την βία κατά των δημοσιογράφων, δηλώνοντας «ανήσυχος για τις επιθέσεις και τις απειλές κατά της ασφάλειας των δημοσιογράφων και των οικογενειών τους, καθώς και από την απουσία αντίδρασης της αστυνομίας».

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χαρακτηρίζονται συχνά «προδότες» ή «ξένοι πράκτορες» στα φιλοκυβερνητικά μέσα. Μία ρητορική μίσους που μπορεί «να πυροδοτήσει επιθέσεις».

Η μείωση του χώρου που διατίθεται για τις διαφορετικές απόψεις υπονομεύει τον πολιτικό διάλογο. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό στο παρόν προεκλογικό πλαίσιο», παρατηρεί ο επίτροπος.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναφέρεται συχνά στο ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών - χθες το βράδυ δήλωσε ότι είναι πιθανόν να διεξαχθούν το φθινόπωρο. Οι φοιτητές βρίσκονται επίσης σε κινητοποίηση και οργανώνουν για αύριο διαδήλωση που ελπίζουν ότι θα είναι μαζική.

Ο Μάικλ Ο' Φλάχερτι δήλωσε ότι «θα παρακολουθήσει από κοντά» την συγκέντρωση και κάλεσε την αστυνομία να διαχειρισθεί «με απόλυτο σεβασμό» τις υποχρεώσεις της Σερβίας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ