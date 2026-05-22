Sell off στο Χρηματιστήριο Άγκυρας μετά την απόφαση καθαίρεσης της ηγεσίας του CHP

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τουρκικές αγορές μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Άγκυρας, που καθαιρεί τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP και επαναφέρει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην ηγεσία του κόμματος. Η εξέλιξη προκάλεσε πτώση στο χρηματιστήριο, άνοδο στα ασφάλιστρα κινδύνου και παρεμβάσεις κρατικών τραπεζών για τη στήριξη της λίρας.

Το Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης υποχώρησε κατά 6,1% μετά την απόφαση, ενεργοποιώντας τον μηχανισμό αυτόματης διακοπής συναλλαγών».

Παράλληλα, τα πενταετή CDS αυξήθηκαν κατά 12 μονάδες βάσης στις 253 μονάδες, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ανεξαρτήτου διάρκειας.

Αντίστοιχα, οι κρατικές τράπεζες της Τουρκίας προχώρησαν σε παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση της λίρας, σύμφωνα με πληροφορίες από traders που επικαλείται το Bloomberg.

Οι κρατικές τράπεζες πούλησαν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της λίρας τις πρώτες ώρες μετά την απόφαση. Ορισμένες εκτιμήσεις της αγοράς ανέβαζαν το συνολικό ποσό παρέμβασης κοντά στα 9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Παρά την έντονη αρχική πίεση, το τουρκικό νόμισμα εμφάνισε σταθεροποίηση μετά τις παρεμβάσεις, ενώ το χρηματιστήριο σήμερα σημειώνει μερική ανάκαμψη.

Σήμερα το πρωί ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1,9%, ενώ η λίρα διαπραγματευόταν στις 45,74 ανά δολάριο, με υποχώρηση 0,34%.

Αυτό δείχνει ότι η αρχική αναταραχή στις αγορές υποχώρησε εν μέρει την επόμενη ημέρα, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι επενδυτές ακόμη εξετάζουν, αν πρόκειται για προσωρινό σοκ ή για βαθύτερη πολιτική αστάθεια. Η εξέλιξη της διαμάχης με την αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας θα καθορίσει το επόμενο διάστημα την πορεία των τουρκικών assets.

Προσφυγή του CHP στο τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) προσέφυγε στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας) κατά της απόφασης της δικαιοσύνης που αφορά την απομάκρυνση του Οζγκιούρ Οζέλ από την ηγεσία του κόμματος. Η εξέλιξη συνοδεύεται από εσωκομματικές αναταράξεις, συγκεντρώσεις υποστηρικτών και αυξημένη αστυνομική παρουσία έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα.

Το CHP κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του Εφετείου Άγκυρας, που είχε κάνει δεκτή την υπόθεση περί ακύρωσης του συνεδρίου του κόμματος το 2023, στη διάρκεια του οποίου είχε εκλεγεί ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, «η απόφαση του Εφετείου είναι αντίθετη με το δίκαιο, πρέπει να αναιρεθεί και πρωτίστως να αρθεί το προσωρινό μέτρο».

Αναφέρεται επίσης ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει μέρος των αιτιάσεων και είχε κρίνει ότι η υπόθεση είχε καταστεί άνευ αντικειμένου, ενώ το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και έκανε δεκτή την αγωγή.

Στο υπόμνημα του CHP προς το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο υποστηρίζεται ότι η απόφαση παραβιάζει το δικαίωμα πολιτικής δράσης και είναι αντίθετη με το Σύνταγμα.

Παράλληλα, το κόμμα επικαλείται νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία οι διαφορές που αφορούν κομματικά συνέδρια δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων, αλλά σε εκλογικούς μηχανισμούς.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζει επίσης ότι η δικαστική απόφαση οδήγησε σε απομάκρυνση εκλεγμένης ηγεσίας και σε διορισμό προσώπων με ασαφή καθήκοντα στη διοίκηση του κόμματος.

«Με την απόφαση αυτή απομακρύνεται η εκλεγμένη ηγεσία και το κόμμα διοικείται από πρόσωπα που ορίζονται από το δικαστήριο. Τα πρόσωπα που διορίστηκαν δεν έχουν σαφώς καθορισμένη αποστολή και οι αρμοδιότητές τους είναι αόριστες και ασαφείς».

Νέες συγκεντρώσεις - Επεισόδια στα κεντρικά γραφεία

Παράλληλα με τη νομική διαδικασία, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ συγκάλεσε εκ νέου την Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή του κόμματος στις 11:00 το πρωί.

Το CHP απηύθυνε επίσης κάλεσμα σε συγκέντρωση μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στις 20:30 απόψε, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Η κατάσταση στα κεντρικά γραφεία του CHP παραμένει τεταμένη, με μέλη του κόμματος να προπηλακίζουν τον τέως πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Το συγκεντρωμένο πλήθος κατέβασε και έσκισε κορνιζαρισμένη φωτογραφία του και την ποδοπάτησε. Καθώς την ποδοπατούσαν, μέλη του κόμματος φώναζαν «προδότης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ