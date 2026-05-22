ΥΠΑ: Αυξημένη κατά 5,6% η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της Ελλάδας στο α' τετράμηνο

Αύξηση 5,6% κατέγραψε η επιβατική κίνηση για το πρώτο τετράμηνο του 2026 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 14.590.036, έναντι 13.811.216 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 123.146 πτήσεις, έναντι 116.883 πτήσεων πέρυσι.

Ισχυρή άνοδος στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το πρώτο τετράμηνο του 2026

Άνοδο 8,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) το πρώτο τετράμηνο του 2026, σε σχέση με το 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 ανήλθε στους 1.547.291 επιβάτες, έναντι 1.422.156 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Θετικό πρόσημο για τα αεροδρόμια της ΥΠΑ και τον Απρίλιο του 2026

Ο Απρίλιος του 2026 παρουσίασε άνοδο επιβατικής κίνησης 4,7%, συνολικά και για τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ. Ενδεικτικά, το αεροδρόμιο Ηρακλείου που εξυπηρέτησε τους περισσότερους ταξιδιώτες, τον Απρίλιο, κατέγραψε άνοδο επιβατικής κίνησης 4,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι και διακίνησε 624.454 επιβάτες, έναντι 595.306 πέρυσι.