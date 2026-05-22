Υποκλοπές: Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση Εξεταστικής - Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ

Ένταση στη Βουλή μετά την απόφαση της ΝΔ για 151 ψήφους στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με αποχωρήσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά από έντονη αντιπαράθεση σε πολιτικό και νομικό επίπεδο, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα πρέπει να εγκριθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120 ψήφους, όπως υποστήριζε η αντιπολίτευση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αποχώρηση αρχικά του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεδρίαση.

Το παρεμπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μέρους της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης, επικαλούμενος τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της ΕΥΠ. Όπως ανέφερε, επειδή η δραστηριότητα της Υπηρεσίας συνδέεται με ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής απαιτούν πλειοψηφία 151 βουλευτών για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ωστόσο, η ίδια διαδικασία το 2022 είχε εγκριθεί με σχετική πλειοψηφία, γεγονός που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπερψηφίστηκε η πρόταση της ΝΔ για τις 151 ψήφους

Μετά από ψηφοφορία δι’ εγέρσεως, η πρόταση της ΝΔ επί του διαδικαστικού ζητήματος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Έτσι, αποφασίστηκε ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία της Βουλής, δηλαδή 151 ψήφους.

Βορίδης: «Το 2022 δεν τέθηκε σχετικό ζήτημα»

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο Μάκης Βορίδης υποστήριξε ότι το 2022 δεν είχε τεθεί, με τον προβλεπόμενο κοινοβουλευτικό τρόπο, αντίστοιχο παρεμπίπτον θέμα.

«Λυπάμαι, αλλά τότε δεν έθεσε κανένας -με τον τρόπο που ορίζει ο ΚτΒ – οποιοδήποτε σχετικό παρεμπίπτον θέμα. Συνεπώς νομικό προηγούμενο δεν υπάρχει» και πρόσθεσε «το 2022 δεν ετέθη το θέμα γιατί η θέση της ΝΔ ήταν τότε «υπέρ» της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής γιατί το θέμα των υποκλοπών ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτε άλλο».

Από τότε, ο κ. Βορίδης είπε έχει γίνει «μια Εξεταστική Επιτροπή το 2022, τρείς συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική Περίοδο, έχουν επιληφθεί τα όργανα της Δικαιοσύνης και έχει υπάρξει Πρωτόδικη απόφαση που τιμωρεί ιδιώτες για το θέμα αυτό, εκκρεμεί η έφεση, έχουν υπάρξει δύο Διατάξεις εισαγγελέων του Αρείου Πάγου που λένε ότι δεν υπάρχει σχέση του παράνομου λογισμικού με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, χθες έγινε η ακρόαση του διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θέλετε χωρίς κανένα νεότερο στοιχείο να συνεχίσουμε την συζήτηση».

Ο κ. Βορίδης απάντησε και στις αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με το «ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα», λέγοντας πως «ελπίζω το τριψήφιο να μην το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρρητο», αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την αντιπολίτευση.

Αντιπολίτευση: «Διαδικαστικά τερτίπια και συγκάλυψη»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για «διαδικαστικά και δικονομικά τερτίπια», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να συγκαλύψει ακόμη ένα σκάνδαλο και να μετατρέψει το Σύνταγμα σε «κουρελόχαρτο».

Ανδρουλάκης: «Κακοποιούν τη Δημοκρατία»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για έναν «αδύναμο και εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «κακοποιεί τη Δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «ο νόμος που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης είναι του 2008 και όταν υπήρχε αίτημα για ίδιο θέμα, η Βουλή αποφάσισε με 151 και όχι με 120 όπως σήμερα ζητάει να γίνει». Παράλληλα άφησε αιχμές για την στάση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη σημειώνοντας: «Στις 21/8/2022, όταν καταθέσαμε το αίτημα μας για τη σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές, προεδρεύων του Σώματος τότε ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, τότε αντιπρόεδρος. Τότε η απόφαση που εσείς προεδρεύατε, πάρθηκε με 142 ψήφους. Γιατί τότε δεχθήκατε το αποτέλεσμα και σήμερα ζητάτε από εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό; Αντικρούετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Γιατί ούτε το Σύνταγμα ούτε ο Κανονισμός της Βουλής άλλαξε για την ΕΥΠ σε σχέση με το 2022».

«Αυτό που μεσολάβησε ήταν ότι το μονομελές δικαστήριο έκανε αυτό που εσείς αρνηθήκατε να κάνετε, κάλεσε όλους αυτούς που εμπλέκονται και τους καταδίκασε. Και αυτοί τι λένε; Εμείς πουλήσαμε το «πρέντατορ» στο κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Νίξον της Ελλάδος. Και ο Νίξον της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Τι άλλαξε λοιπόν σήμερα; Ο εκβιασμός του απόστρατου ισραηλινού αξιωματικού και του γνωστού ανιψιού» ανέφερε.

Κάνοντας σφοδρή επίθεση στον κ. Μητσοτάκη δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Είναι αυτός ο πρωθυπουργός που μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους τέσσερεις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων θα τους είχε οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτός ο πρωθυπουργός που κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει δεν έχει δικαίωμα να μιλά για ζητήματα εθνικής ασφάλειας» ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» με εντολή Μητσοτάκη και ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του από τη συνεδρίαση.

Επίθεση Φλωρίδη στην αντιπολίτευση

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει τη Δικαιοσύνη επειδή δεν συμφωνεί με συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ο υπουργός δικαιοσύνης, απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ «συνομολόγησε» μέσω ανακοίνωσής του πως ζητούσε να εξηγηθεί γιατί δεν ανασύρθηκε συγκεκριμένο πόρισμα από το αρχείο. «Τον καλέσαμε για να μας πει γιατί δεν δέχτηκε να ανασύρει το πόρισμα από το αρχείο. Προσέξτε, να εξετάσουν έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό γιατί δεν τους άρεσε η απόφασή του». Προειδοποίησε ότι μια τέτοια πρακτική ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των θεσμών λέγοντας χαρακτηρικά ότι αυτό σημαίνει ότι «όποιο δικαστήριο βγάζει μια απόφαση που δεν αρέσει στην αντιπολίτευση, θα καλούν τους δικαστές εδώ να δώσουν εξηγήσεις». Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις αναφορές περί κράτους δικαίου, λέγοντας: «Προσέξτε, υποστηρικτές του κράτους δικαίου».

Κουτσούμπας: «Στήνετε μηχανισμό συγκάλυψης»

Ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επιτέθηκε στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη για διαρκή προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλων.

«Οι συγκαλύψεις σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση». ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ξυπνάτε το πρωί, όπως καλή ώρα σήμερα, και το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι: "τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα;". Χθες, ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίψατε το αίτημα σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας, που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά, για μια ακόμη φορά, το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» είπε ο κ. Κουτσούμπας. Τοποθετούμενος μάλιστα επί της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να αποφασίσει η ολομέλεια επί της πρότασης για εξεταστική με 151 ψήφους, αντί με 120, είπε ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγκαινιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία».

Με πληροφορίες από ERTnews, ΑΠΕ-ΜΠΕ