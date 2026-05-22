Tax & Labour

ΑΑΔΕ: Έως 29 Μαΐου η υποβολή αιτημάτων για την άρση επικάλυψης αγροτεμαχίων

Επικαιροποιείται η διαδικασία υποβολής και ελέγχου αιτημάτων «άρσης επικάλυψης» αγροτεμαχίων στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Τα αιτήματα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων και Νομαρχιακές Μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία αφορά περιπτώσεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί επικάλυψη αγροτεμαχίων από χωρικό διασταυρωτικό έλεγχο στο ΟΠΣ WEB GIS του ΟΠΣΕΑΕ, με κωδικό λάθους 53101.

Διευκρινίζεται ότι

• δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.
• η ΑΑΔΕ δεν κρίνει ζητήματα ιδιοκτησιακών ή εμπράγματων δικαιωμάτων, τα οποία επιλύονται από τα αρμόδια όργανα και τις δικαστικές αρχές.

Ο έλεγχος των αιτημάτων θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σε σχέση με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο WEB GIS. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματός τους, οι παραγωγοί θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για την εξέλιξη του αιτήματός τους και, ανάλογα με την έκβαση του ελέγχου, θα ενταχθούν στις επικείμενες πληρωμές.

