Χατζηδάκης: Οι πολίτες είναι εδώ, έχουνε εδώ το μέλλον τους και θα αποφασίσουν

Βιώσιμος τουρισμός, πρωτογενής τομέας, ανώτατη εκπαίδευση οι μοχλοί ανάπτυξης της Κρήτης.

«Ο κ. Τσίπρας επανέρχεται με τους ίδιους βουλευτές, τα ίδια λόγια, τα ίδια στελέχη, τις ίδιες υποσχέσεις. Αναρωτιέται κανείς αν βρισκόμαστε στο 2015, το 2019 ή το 2023. Η μόνη διαφορά είναι ότι παραιτήθηκε το 2023 και γυρνάει σήμερα διεκδικώντας ένα μικρότερο ποσοστό από εκείνο που πήρε τότε. Και μετατρέποντας το πρώην κόμμα του σε προϊόν με ημερομηνία λήξης. Εν πάση περιπτώσει, το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ με τον κ. Τσίπρα είναι δικό τους θέμα. Εμάς μας αφορά να κοιτάζουμε μπροστά, να ανακοινώσουμε νέα μέτρα στήριξης στη ΔΕΘ, να προχωρήσουμε την Συνταγματική αναθεώρηση. Και όσο καλύτερα τα κάνουμε όλα αυτά, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να διαψεύσουμε τις προβλέψεις για την επίτευξη αυτοδυναμίας στις προσεχείς εκλογές».

Αυτά υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις σήμερα στο Forum «ΚΡΗΤΗ 2030: Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας», που διοργανώνει ο Ελεύθερος Τύπος στο Ηράκλειο. Πρόσθεσε ότι το 2023 αλλά και το 2019 ελάχιστοι φαντάζονταν την αυτοδυναμία της ΝΔ. «Δεν είναι η ευκολότερη υπόθεση, καθώς υπάρχει κόπωση σε μερίδα της κοινής γνώμης. Όμως οι πολίτες θα αποφασίσουν με βάση την προοπτική που δίνει κάθε κόμμα, το πού μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους. Το δίλημμα στις εκλογές του 2027 δεν θα είναι Μητσοτάκης ή χάος αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου. Οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν και είμαι βέβαιος ότι θα αποφασίσουν υπεύθυνα», τόνισε. Υπενθύμισε δε ότι οι πολίτες τόσο το 2019 όσο και το 2023 στήριξαν το κόμμα που, όπως θα γίνει και τώρα, υποσχέθηκε τα λιγότερα γεγονός που αποτελεί δείγμα πολιτικής ωριμότητας. «Θα συνεχίσουμε με την ίδια φιλοσοφία, που είναι σταθερά βήματα μπροστά γιατί θέλουμε να είμαστε έντιμοι, καθαροί και νοικοκύρηδες. Να βλέπουμε τους πολίτες μετά τις εκλογές και να μην αισθάνονται ότι τους κοροϊδέψαμε. Δεν έχουμε υποσχεθεί θαύματα ποτέ, ούτε έχουμε υπάρξει δημαγωγοί και λαϊκιστές».

Αναφερόμενος στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε: «Προχωρούμε με συνθέσεις μέσα από τη διαφορετικότητα. Είναι αναγκαίο, ειδικά σε αυτή τη φάση να καταλάβουμε την ανάγκη της κομματικής συσπείρωσης που είναι και προϋπόθεση μιας θετικής εθνικής πορείας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η βασική πολιτική δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες του ο Έλληνας πολίτης. Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για μια σύγχρονη Νέα Δημοκρατία».

Σε σχέση με τα ζητήματα της Κρήτης, ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έδωσαν μεγάλη έμφαση την υλοποίηση μεγάλων έργων που συζητώνταν επί δεκαετίες. «Ο ΒΟΑΚ, ανέφερε χαρακτηριστικά, ήταν στα χαρτιά για πολλά χρόνια. Τώρα το ανατολικό κομμάτι κατασκευάζεται και στο δυτικό έχουν ξεκινήσει τα προπαρασκευαστικά έργα. Το αεροδρόμιο στο Καστέλλι, στόχος είναι να παραδοθεί μέχρι τα μέσα του 2028 και θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ έχουν παραδοθεί δύο έργα μεγάλης ενεργειακής, οικονομικής και περιβαλλοντικής σημασίας, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης με Πελοπόννησο και Αττική, έργο στο οποίο είχα και προσωπικά συμμετάσχει. Έχουν προχωρήσει τα έργα για τη διαχείριση αποβλήτων, λειτουργούν δύο μονάδες στα Χανιά και το Ρέθυμνο και προχωρούν άλλες τρεις σε Ηράκλειο και Λασίθι. Και προχωρούν επίσης άλλα πολύ σημαντικά έργα όπως οι έρευνες υδρογονανθράκων. Και η διαχείριση των υδάτων που θα προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, με ολιστικό μοντέλο διαχείρισης. Διότι δεν είναι θέμα ιδεολογικής επιλογής, αλλά κοινής λογικής. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στον ΟΑΚ να προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Αναφερόμενος τέλος στο αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Παρά το μειονέκτημα της νησιωτικότητας, η Κρήτη είναι πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας. Αυτό οφείλεται στη δημιουργικότητα των Κρητικών, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην αντίληψη να μην τα περιμένει κανείς όλα από το κράτος, το οποίο φυσικά πρέπει να είναι παρόν. Θα στηριχθούμε στον τουρισμό, ο οποίος πρέπει να είναι βιώσιμος, να επεκταθεί περισσότερο χρονικά και να συνδυάζεται με το σεβασμό στο περιβάλλον. Να μην ξεχνάμε τον πρωτογενή τομέα όπου επίσης υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες. Στα βιολογικά προϊόντα, τα προϊόντα ΠΟΠ, τα θερμοκήπια, την υδροπονία. Θα στεκόμουν επίσης στα τρία Πανεπιστήμια της Κρήτης: σε συνδυασμό με το ΙΤΕ μπορούν να γίνουν βασικός μοχλός ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να δούμε πράγματα για τα οποία σε λίγα χρόνια θα τρίβουμε τα μάτια μας».