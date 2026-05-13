Πολιτική | Ελλάδα

Μαρινάκης: «Επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο για τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μαρινάκης: «Επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο για τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα» προσθέτει.

«Μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια, βλέπουμε τις τελευταίες ώρες ορισμένα μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του οποίου κρίνεται από τους ειδικούς βαθύτατα προβληματική και επικίνδυνη. Ταυτόχρονα, η ενέργεια αυτή συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού στις οικογένειες των κοριτσιών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τις οικογένειες αυτές, αλλά και προς το σύνολο της κοινωνίας» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητο ότι, τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όσο και η Δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα» προσθέτει.

Τέλος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης και εύχεται ταχεία ανάρρωση στην οικογένεια του κοριτσιού που δίνει μάχη για τη ζωή της.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό μπλόκο ΑΑΔΕ σε σύνορα και λιμάνια: GPS, κάμερες κατά του λαθρεμπορίου

Οι δεσμοί της Credia - Το νέο στοίχημα του Μαρινάκη - Η σταθερή τηλεφωνία και η ΔΕΗ

O Τσίπρας στη ζυγαριά του Μαξίμου - Επέκταση των ΣΣΕ και αντιπολιτευτική σιγή - Μήνυμα Γιούνκερ στο γαλάζιο Συνέδριο

tags:
Παύλος Μαρινάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider