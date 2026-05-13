Euroxx: Ξεκινά κάλυψη για CrediaBank με τιμή-στόχο 1,55 ευρώ

Με σύσταση overweight και τιμή-στόχο 1,55 ευρώ ξεκινά κάλυψη για τη μετοχή της CrediaBank η Euroxx Securities. Όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, μετά από μια επιτυχημένη διαδικασία αναδιάρθρωσης και την εξαγορά της HSBC Malta (υπό την αίρεση των εποπτικών εγκρίσεων), «η τράπεζα φαίνεται πλέον έτοιμη να αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό».

Για την περίοδο 2026-2030, η Euroxx αναμένει, για τον ενοποιημένο όμιλο, ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης (CAGR) των επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών κατά 27%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με καταλύτες την ισχυρή πιστωτική επέκταση, τη λειτουργική αποδοτικότητα και ένα ευνοϊκό περιβάλλον κόστους κινδύνου. Αυτό αναμένεται να οδηγήσει, με βάση τις εκτιμήσεις της Euroxx, σε σημαντική ενίσχυση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE), η οποία εκτιμάται ότι θα φθάσει το 17% το 2028 και το 19% έως το 2030.

Πέμπτος τραπεζικός πυλώνας

Η CrediaBank έχει ολοκληρώσει την εξυγίανση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) κάτω από το 3%, χωρίς Αναβαλλόμενες Φορολογικές Πιστώσεις (DTCs) και με ισχυρή κεφαλαιακή βάση (pro-forma δείκτης CET1 περίπου στο 15,5%).

Το 2025, η τράπεζα ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 70,03% της HSBC Malta, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στη Μάλτα, βάσει ενεργητικού, εξαγορά που αποτελεί σημαντικό ορόσημο και αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει το συνολικό ενεργητικό του ομίλου.

Μέσα στην επόμενη πενταετία, η CrediaBank αναμένεται, σύμφωνα με τη Euroxx, να εμφανίσει ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης χορηγήσεων περίπου 15% (2026-2030), κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, μετά την ενοποίηση στο β’ τρίμηνο του 2027 με την HSBC Malta, εκτιμάται ότι η CrediaBank μπορεί να επιτύχει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον μέσο όρο της αγοράς.

Σύμφωνα με τη Euroxx η μετοχή της CrediaBank διαπραγματεύεται, με βάση τα ενοποιημένα εκτιμώμενα στοιχεία του 2028, με δείκτη P/E 10,9x, με premium έναντι των ελληνικών τραπεζών (7,9x), κάτι που, όπως σημειώνουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, δικαιολογείται από τον τριπλάσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS) και το πλεονάζον κεφάλαιο.