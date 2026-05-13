e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης»

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο Ο.Π.Σ.), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης».

Η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00.

Η υπηρεσία θα τεθεί εκ νέου σε παραγωγική λειτουργία από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή διακοπή κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής μετάπτωση των δεδομένων στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον, καθώς και η διατήρηση της πληρότητας, της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για τη διαρκή αναβάθμιση και τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα.

Η διοίκηση του e-EΦKA ευχαριστεί τους ασφαλισμένους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση για την παροχή σύγχρονων, αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες.