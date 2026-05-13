kariera.gr: Πόσο ανοιχτά μιλούν οι εργαζόμενοι στους managers τους

Eπικοινωνιακό χάσμα ανάμεσα στους εργαζομένους και τους managers, φανερώνει η νέα έρευνα.

Σημαντικά κενά στην επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και managers αποκαλύπτει η νέα έρευνα του kariera.gr. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν χιλιάδες εργαζόμενοι απ’ όλη την Ελλάδα μέσω LinkedIn Polls, πολλοί δυσκολεύονται να εκφράσουν τις διαφωνίες τους, ενώ περιορισμένη παραμένει η αναγνώριση της επιτυχίας από τη διοίκηση. Ακόμη μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στην καθοδήγηση για την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, καθώς οι προσωπικές συναντήσεις με τον manager όταν γίνονται, επικεντρώνονται κυρίως στις άμεσες εργασίες και τις προθεσμίες.

Αν και οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι εκφράζουν την άποψή τους, η δημιουργία ενός ανοιχτού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος παραμένει ζητούμενο για πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις που έδωσαν οι εργαζόμενοι σχετικά με το κατά πόσο μπορούν να διαφωνούν ανοιχτά: Η πλειοψηφία (46%) δήλωσε ότι διαφωνεί, αλλά πάντα με προσοχή, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (30%) δήλωσε ότι εκφράζει την άποψή του χωρίς φόβο. Όμως, σημαντικά παραμένουν τα ποσοστά των εργαζομένων που δεν νιώθουν ασφάλεια να διαφωνήσουν (13%) ή αποφεύγουν να τοποθετηθούν (11%).

Εξαιρετικά περιορισμένη ή στην καλύτερη περίπτωση, τυπική, αναδεικνύονται η αναγνώριση της προσπάθειας και η επιβράβευση των εργαζομένων, ειδικά μετά την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου project. Το 31% απάντησε ότι λαμβάνει ένα απλό «μπράβο», ενώ το 28% ότι δεν γίνεται καμία αναφορά. Μόλις το 14% δήλωσε ότι η καλή του απόδοση αναγνωρίζεται άμεσα από τη διοίκηση, ενώ πάνω από 1 στους 4 εργαζομένους δήλωσε ότι λαμβάνει ανατροφοδότηση κυρίως για τα λάθη του (27%).

Ένα ακόμη σημαντικό κενό που καταγράφει η έρευνα του kariera.gr έχει να κάνει με την απουσία καθοδήγησης από τους προϊσταμένους σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, η οποία είναι σχεδόν καθολική. Μόλις το 13% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια και συγκεκριμένο πλάνο εξέλιξης και το 20% δήλωσε ότι λαμβάνει απλά μια πολύ γενική κατεύθυνση. Από την άλλη, το 36% ανέφερε ότι δεν γίνονται τέτοιου είδους συζητήσεις, ενώ για το 31% η απάντηση περιορίζεται στο «θα το δούμε στην πορεία».

Τέλος, η έρευνα αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι 1:1 συναντήσεις στελεχών και εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι οι περισσότερες επικεντρώνονται στην καθημερινή διαχείριση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων, λειτουργώντας λιγότερο ως εργαλείο εξέλιξης και στρατηγικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, το 32% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στις προσωπικές συναντήσεις συζητούνται στόχοι και επαγγελματική εξέλιξη και το 31% ανέφερε ότι εστιάζει σε tasks και deadlines. Από την άλλη πλευρά, το 24% απάντησε ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μόνο όταν προκύπτει συγκεκριμένο θέμα, ενώ το 13% δήλωσε ότι δεν γίνονται 1:1 συσκέψεις στην εταιρεία που εργάζεται.

Αυτό που αναδεικνύει η νέα έρευνα του kariera.gr είναι ότι, αν και ο μισθός παραμένει σημαντικό κριτήριο για την επιλογή εργοδότη, οι εταιρείες που θέλουν είτε να προσελκύσουν νέο ταλέντο είτε να το διατηρήσουν, χρειάζεται να επενδύσουν στις εργασιακές σχέσεις και στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους τους.

Η Κωνσταντίνα Γρηγορίου, Head of Sales, SMEs στο kariera.gr δήλωσε: «Η επικοινωνία μεταξύ εργαζομένων και managers παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στους σύγχρονους οργανισμούς, κυρίως γιατί δεν έχουμε μάθει να διαφωνούμε δημιουργικά. Συχνά αντιμετωπίζουμε τη διαφωνία ως πιθανή σύγκρουση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί πηγή εξέλιξης, πολιτισμού και καλύτερων αποφάσεων όταν γίνεται με σεβασμό και ουσιαστικό διάλογο. Παράλληλα, πολλοί managers αναλαμβάνουν έναν τόσο κρίσιμο ρόλο χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση ή εμπειρία. Συχνά, η ανασφάλεια δεν τους επιτρέπει να δίνουν εύσημα και ουσιαστική αναγνώριση στις ομάδες τους, ενώ η πραγματική δύναμη ενός manager βρίσκεται ακριβώς στο να ενδυναμώνει τους ανθρώπους του, να τους προετοιμάζει για μελλοντικούς ρόλους ευθύνης και όχι να λειτουργεί αποδυναμωτικά. Το middle management αποτελεί τη βασική γέφυρα μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και όταν δεν εξελίσσεται ομαλά, δυσκολεύεται να εμπνεύσει, να ισορροπήσει και να οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο».