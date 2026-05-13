Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει τον Λόγο του Θρόνου εν μέσω πολιτικής θύελλας

Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει τις νομοθετικές της προτεραιότητες σήμερα στη διάρκεια του παραδοσιακού Λόγου του Θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ από το Ουέστμιστερ στη διάρκεια λαμπρής τελετής.

Μια τελετουργία της βρετανικής πολιτικής ζωής, αυτή η ομιλία σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρουσιάσει τα νομοσχέδια που επιθυμεί να καταθέσει τους επόμενους 12 μήνες.

Θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πολλές χαοτικές ημέρες για τον Στάρμερ, την παραίτηση του οποίου ζητούν 86 βουλευτές των Εργατικών -σε σύνολο 403- μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Εξάλλου τέσσερις υφυπουργοί παραιτήθηκαν χθες, Τρίτη, σε ένδειξη δυσπιστίας απέναντι στον πρωθυπουργό.

Ωστόσο ο Στάρμερ επιμένει ότι επιθυμεί «να συνεχίσει να κυβερνά» και 109 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν επιστολή στήριξης προς το πρόσωπό του, σύμφωνα με το BBC, εκτιμώντας ότι «αυτή δεν είναι η στιγμή να ξεκινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας» του κόμματος.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πριν την ομιλία του Καρόλου ο πρωθυπουργός πρόκειται να συναντηθεί με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του.

«Ο σημερινός κόσμος είναι πιο ασταθής και επικίνδυνος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη σύγχρονη ιστορία», τόνισε επίσης το γραφείο του πρωθυπουργού, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία «να απειλούν το βιοτικό επίπεδο» στη χώρα.

Παράδοση

Ο βασιλιάς Κάρολος θα εκφωνήσει τον Λόγο του Θρόνου για τρίτη φορά αφότου ανήλθε στον θρόνο, τον Σεπτέμβριο του 2022. Ως μονάρχης δεσμεύεται να τηρεί πολιτική ουδετερότητα.

Θα εκφωνήσει την ομιλία από έναν χρυσό θρόνο στη Βουλή των Λόρδων, την άνω βουλή του Κοινοβουλίου, γύρω στις 11:30 (τοπική ώρα, 13:30 ώρα Ελλάδας), ενώ δίπλα του θα κάθεται η σύζυγός του Καμίλα.

Περισσότερα από 35 νομοσχέδια πρόκειται να παρουσιαστούν σήμερα, τα οποία αφορούν διάφορα θέματα, από την εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel ως την πράσινη ενέργεια και τη μετανάστευση.

Σχετικά με αυτό το θέμα, η κυβέρνηση Στάρμερ αναμένεται να παρουσιάσει νομοσχέδιο που θα περιορίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προκειμένου να διευκολυνθούν οι απελάσεις, κάτι που είχε ήδη ανακοινώσει τον Νοέμβριο η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ.

Αναμένεται επίσης να σκιαγραφήσει το σχέδιό της για τον περιορισμό των ένδικων μέσων που θα έχουν στη διάθεσή τους οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, την ώρα που ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη με αυτοσχέδιες βάρκες ξεπέρασε τις 200.000 από το 2018, όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία.

Αυτή η ομιλία συνοδεύεται από παραδόσεις αιώνων: πριν από την άφιξη του μονάρχη στο Παλάτι του Ουέστμινστερ, οι βασιλικοί φρουροί ερευνούν τα κελάρια για εκρηκτικά, κάτι που αποτελεί παράδοση μετά την αποτυχημένη απόπειρα των καθολικών να ανατινάξουν το κτίριο το 1605. Ο μονάρχης πηγαίνει στο Ουέστμινστερ με χρυσή άμαξα, ενώ ένα μέλος του κοινοβουλίου κρατείται συμβολικά όμηρος στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να διασφαλιστεί η «ασφαλής επιστροφή του βασιλιά» εκεί.

