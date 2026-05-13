Ιστορικό κοινό μέτωπο των Γεωτεχνικών Φορέων: «Ώρα μηδέν» για τη ρευστότητα στην ελληνική γεωργία

Όλα όσα έχουμε αναλύσει το τελευταίο διάστημα στο insider.gr σχετικά με το διοικητικό και ψηφιακό «έμφραγμα» του πρωτογενούς τομέα, παίρνουν πλέον τη μορφή επίσημου, θεσμικού συναγερμού. Οι επιπτώσεις από το κλειστό ΟΣΔΕ και το πάγωμα των πληρωμών στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αποτελούν απλώς δημοσιογραφικές διαπιστώσεις, αλλά τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνει σύσσωμος ο επιστημονικός και επαγγελματικός κόσμος της υπαίθρου.

Είναι από τις ελάχιστες φορές στα χρονικά του Agribusiness που ο ανώτατος θεσμικός σύμβουλος του κράτους (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) συντονίζεται απόλυτα με τις Ομοσπονδίες των Γεωπόνων και τους Μελετητές (ΠΟΣΓ, ΠΟΣΕΓ, ΠΕΦΑΣΥ) για να εκπέμψουν ένα κοινό, ηχηρό SOS προς τα συναρμόδια υπουργεία.

Το μήνυμα είναι σαφές: Η ελληνική γεωργία και οι επιχειρήσεις που τη στηρίζουν βρίσκονται σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας.

Συγκεκριμένα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Ε.Γ.), η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Αγροτικής Συμβουλευτικής (Π.Ε.Φ.Α.ΣΥ.) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση για μια κρίσιμη συνάντηση.

Η εκδήλωση με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα – Ώρα μηδέν για την Ελληνική Γεωργία», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026 (10:00 – 14:00) στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τρία «αγκάθια» και οι Προσκεκλημένοι

Σκοπός της συνάντησης δεν είναι η στείρα διαμαρτυρία, αλλά η ανάδειξη ρεαλιστικών προτάσεων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τρεις βασικές αιτίες της σημερινής κρίσης:

1.Η στάση πληρωμών των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Πυλώνας ΙΙ).

2.Η προβληματική λειτουργία και οι καθυστερήσεις του ΟΣΔΕ.

3.Η επακόλουθη έλλειψη ρευστότητας που οδηγεί αγροτικές εκμεταλλεύσεις και γεωπονικές επιχειρήσεις σε λουκέτο.

Ως κεντρικοί ομιλητές θα τοποθετηθούν οι Πρόεδροι όλων των συνδιοργανωτών φορέων (Μενέλαος Γαρδικιώτης, Χρήστος Παναγούλης, Αναστάσιος Μπινιάρης, Δημήτρης Ντογκούλης, Ιωάννης Καραστέργιος).

Στη συνάντηση έχουν κληθεί να παραστούν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γεώργιος Πιτσιλής.

Η ταυτόχρονη πρόσκληση των δύο ανδρών επιβεβαιώνει αυτό που γράψαμε πρόσφατα: Η λύση για την αποδέσμευση των κεφαλαίων απαιτεί πλέον τον άμεσο συντονισμό του ΥΠΑΑΤ με τους ψηφιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς της ΑΑΔΕ (myDATA), ώστε η διαφάνεια να μην μετατρέπεται σε εργαλείο παράλυσης της αγοράς.

Εδώ θα βρείτε και την πρόσκληση του ΓΕΩΤΕΕ: