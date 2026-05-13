Επιχειρήσεις | Τράπεζες

«Ταύρος» για τη Eurobank η Jefferies - Αυξάνει στα 5,10 ευρώ την τιμή στόχο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Ταύρος» για τη Eurobank η Jefferies - Αυξάνει στα 5,10 ευρώ την τιμή στόχο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Μετά τις αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας, η Jefferies αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 5,10 ευρώ από 5 ευρώ προηγουμένως και διατηρεί τη σύσταση «buy».

Ισχυρή χαρακτηρίζει την επίδοση της Eurobank για το πρώτο τρίμηνο η Jefferies, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς οργανικής ανάπτυξης, με αύξηση δανείων κατά 10% και των υπό διαχείριση κεφαλαίων (AUM) κατά 26% σε ετήσια βάση.

Κατά την Jefferies, το βασικό θετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων ήταν η υπέρβαση των εκτιμήσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), καθώς και η αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητας μέσω τοποθετήσεων σε ομόλογα, ώστε να επωφεληθεί από τα υψηλότερα επιτόκια. Παράλληλα, σημειώνει ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης των εσόδων σε περίπτωση νέων αυξήσεων επιτοκίων.

Ο οίκος προχωρά σε αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 1% σε όλη την περίοδο προβλέψεων, κυρίως λόγω της καλύτερης εικόνας στα NII, με τις αποδόσεις και τα spreads του χαρτοφυλακίου ομολόγων να κινούνται ελαφρώς υψηλότερα των αρχικών προβλέψεων.

Για το 2026, η Jefferies διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις για τα έσοδα από προμήθειες, καθώς η υπέρβαση των εκτιμήσεων στο πρώτο τρίμηνο αντισταθμίζεται από την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για την Eurolife, η οποία πλέον αναμένεται να ολοκληρωθεί στο γ’ τρίμηνο αντί του β’ τριμήνου που προβλεπόταν προηγουμένως.

Μετά τις αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας, η Jefferies αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 5,10 ευρώ από 5 ευρώ προηγουμένως και διατηρεί τη σύσταση «buy».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό μπλόκο ΑΑΔΕ σε σύνορα και λιμάνια: GPS, κάμερες κατά του λαθρεμπορίου

Οι δεσμοί της Credia - Το νέο στοίχημα του Μαρινάκη - Η σταθερή τηλεφωνία και η ΔΕΗ

O Τσίπρας στη ζυγαριά του Μαξίμου - Επέκταση των ΣΣΕ και αντιπολιτευτική σιγή - Μήνυμα Γιούνκερ στο γαλάζιο Συνέδριο

tags:
Eurobank
Τράπεζες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider