Καθ' οδόν το πρώτο φάρμακο για την υπέρταση που θα χορηγείται ανά 6μηνο

Χωρίς τη συνδρομή των φαρμακοποιών είναι αδύνατον να αντιμετωπιστεί το 1 εκατ. των αδιάγνωστων υπερτασικών ασθενών, υπογραμμίζουν οι γιατροί.

Μετά από μια 10ετία φαρμακευτικής «σιωπής» καταγράφεται επιτέλους πρόοδος στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για την υπέρταση, με τέσσερα έως πέντε νέα μόρια να βρίσκονται καθοδόν για να ενισχύσουν την ιατρική φαρέτρα. Ανάμεσα τους βρίσκεται ο πρώτος 4πλός συνδυασμός σε ένα χάπι και το πρώτο ενέσιμο φάρμακο που θα χορηγείται ανά 6μηνο, δηλαδή μόλις δύο φορές τον χρόνο, βοηθώντας έτσι στη συμμόρφωση των ασθενών, όπως επισημαίνει ο καθηγητής παθολογίας και υπέρτασης Γιώργος Στεργίου στο Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7 της Γ πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Σωτηρία».

Η καινοτόμος ενέσιμη θεραπεία ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, που αποτελεί την βασικότερη κατηγορία των θεραπειών για την υπέρταση. Παράλληλα η Ελλάδα έκλεισε 10 χρόνια εμπειρίας στην ελάχιστα επεμβατική μέθοδο θεραπείας της ανθεκτικής υπέρτασης, με την τεχνική της κατάλυσης της νεφρικής αρτηρίας με ραδιοκύματα ή υπερήχους. Πρόκειται για μια μέθοδο που έχει εφαρμοστεί σε περισσότερους από 200 ασθενείς στην πατρίδα μας που νοσούσαν με υπέρταση ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή με υπέρταση που δεν ρυθμίζονταν με τρεις διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες.

Η χώρα μας πρωτοστάτησε διεθνώς στην επεμβατική αυτή μέθοδο που ωστόσο δεν αποτελεί την πεπατημένη για την αντιυπερτασική θεραπεία καθώς απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό ασθενών, όπως επισημαίνει ο καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τσιούφης, διευθυντής της Α’ καρδιολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Υπέρτασης.

Τα δύο «αγκάθια» για την Ελλάδα

Η έλλειψη συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία και οι αδιάγνωστοι ασθενείς αποτελούν τα δύο «αγκάθια», που πρέπει η χώρα μας να αντιμετωπίσει καθώς στην Ελλάδα νοσούν με υπέρταση 3 εκατομμύρια άτομα, αλλά από αυτή τη «δεξαμενή» ασθενών μόλις το 30% είναι καλά ρυθμισμένα άτομα με φάρμακα. Το άλλο 30% αφορά αδιάγνωστους ασθενείς και το τελευταίο 30% αφορά ασθενείς που έχουν μεν διαγνωστεί αλλά παραμένουν μη ρυθμισμένοι με τα φάρμακα που λαμβάνουν και τα οποία μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν έως και τριπλούς συνδυασμούς (τρεις ουσίες σε ένα χάπι).

Ωστόσο όπως υπογραμμίζουν από κοινού ο καθηγητής Παθολογίας και υπέρτασης Γιώργος Στεργίου και ο καθηγητής καρδιολογίας Κωνσταντίνος Τσιούφης, χωρίς την συνδρομή των φαρμακοποιών της γειτονιάς και των νοσηλευτών που δουλεύουν σε δομές υγείας ή κάνουν κατ’ οίκων επισκέψεις είναι αδύνατον να εντοπιστούν και να διαγνωστούν οι μη διαγνωσμένοι υπερτασικοί ασθενείς. Πάντως, καρπούς απέφερε το Πρόγραμμα ΜΜΜ (Μάιος Μήνας Μέτρησης) που υλοποιήθηκε από το 2019 έως το 2025, πραγματοποιώντας μετρήσεις πίεσης σε 35.000 άτομα σε περισσότερα από 20 αστικά κέντρα. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και τον Μάιο του 2026 με μετρήσεις πίεσης σε άλλα 10.000 άτομα σε 24 πόλεις στην επικράτεια. Οι ειδικοί καλούν όλους τους ενήλικες να μετρήσουν την αρτηριακή τους πίεση ακόμα κι αν αισθάνονται απολύτως υγιείς.

Το προφίλ του αρρύθμιστου ασθενή

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Ελληνικής Εταιρίας Υπέρτασης οι αρρύθμιστοι ασθενείς έχουν συγκεκριμένο προφίλ. Στην πλειονότητα τους είναι νεότεροι άνδρες (κάτω των 40 ετών) ή άτομα που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και έχουν πιο δύσκολη πρόσβαση σε δομές υγείας ή άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου ή ασθενείς που λαμβάνουν πολύπλοκη αγωγή. Γι αυτό άλλωστε θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας η απλοποίηση της αγωγής.

Τέλος, το μήνυμα των ειδικών για το γενικό πληθυσμό είναι πως η αυξημένη αρτηριακή πίεση προκαλεί βλάβες στον εγκέφαλο, στην καρδιά και στα νεφρά, μπορεί να συνοδεύεται με συννοσηρότητες και για να αντιμετωπιστεί πρέπει να μετράμε την πίεσή μας και να έχουμε καλή επικοινωνία με τον γιατρό μας.